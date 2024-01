Boys swimming: Edmonds-Woodway wins district championship

Edmonds-Woodway High School’s boys swim team won the Edmonds School District championship on Saturday, Jan. 27.

Team Scores

1. Edmonds-Woodway 353.5

2. Mountlake Terrace 269

3. Lynnwood 258.5

4. Meadowdale 170

Relay event results:

200 Medley:

1. Lynnwood (Alex Lee, Min Choi, Danny Calkins, Nolan Tyler) 1:48.36

2. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Patrick Kotwis, Luca Hooks, Nico Menanno) 1:50.88

3. Mountlake Terrace (Daryl Tran, Josh Bozick, Joseph Lombard, Talha Ali) 1:59.35

4. Meadowdale (Jayden Costa, Matvel Suleimanov, Aaron Hurlbut, Nikos Karnikis) 2:04.21

200 Freestyle:

1. Edmonds-Woodway (Nico Menanno, Koji Gilginas, Thomas Mahoney, Jude Willcox) 1:38.31

2. Mountlake Terrace (Cole Leaty, Nathan Webb, Joseph Lombard, Christian Leaty) 1:40.78

3. Lynnwood (Matias Andry, Nathan Doan, Andrew Doan, Min Choi) 1:53.89

4. Meadowdale (Sham Hagos, Jerico Magat, Kebron Kiros, Nolan Common) 1:59.99

400 Freestyle:

1. Edmonds-Woodway (Patrick Kotwis, Koji Gilginas, Austin Chiu, Jude Willcox) 2:43.47

2. Mountlake Terrace (Christian Leaty, Nathan Webb, Daryl Tran, Cole Leaty) 3:43.27

3. Lynnwood (Danny Calkins, Trevor Donahue, Nolan Tyler, Alex Lee) 3:48.87

4. Meadowdale (Matvel Suleimanov, Aaron Hurlbut, Nikos Karnikis, Jayden Costa) 3:59.11

Individual event results:

200 Freestyle:

1. Christian Leaty (MT) 1:52.27

2. Marshall Roberts (EW) 2:04.41

3. Nathan Webb (MT) 2:11.98

4. Joseph Lombard (MT) 2:12.33

5. Koji Gilginas (EW) 2:19.47

6. Trevor Donahue (L) 2:20.03

7. Finn F Angel (EW) 2:20.90

8. Nathan Doan (L) 2:32.61

9. Nainoa Zablan (EW) 2:36.95

10. Kebron Kiros (Mea) 2:42.62

11. Jerico Magat (Mea) 2:49.55

12. Zachary Peters (Mea) 2:56.64

200 Medley:

1. Nolan Tyler (L) 2:09.93

2. Cole Leaty (MT) 2:11.84

3. Patrick Kotwis (EW) 2:11.87

4. Austin Chiu (EW) 2:32.32

5. Luca Hooks (EW) 2:32.50

6. Daryl Tran (MT) 2:35.95

7. Matias Andry (L) 2:39.54

8. Joshua Henderson (EW) 2:40.76

9. Andrew Doan (L) 2:58.52

10. Sham Hagos (Mea) 3:03.35

11. Robin Kim (Mea) 3:16.40

50 Freestyle:

T1. Alex Lee (L) 24.38

T1. Jude Wilcox (EW) 24.38

3. Thomas Mahoney (EW) 25.26

4. Nico Menanno (EW) 25.61

5. Matvel Suleimanov (Mea) 25.90

6. Danny Calkins (L) 26.61

7. Talha Ali (MT) 27.01

8. Nikos Karnikis (Mea) 27.36

9. Nolan Common (Mea) 27.71

10. Aaron Hurlbut (Mea) 28.00

11. Cole Harris (MT) 28.87

12. Martin Nguyen (EW) 29.08

100 Butterfly:

1. Danny Calkins (L) 1:01.96

2. Luca Hooks (EW) 1:04.97

3. Austin Chiu (EW) 1:06.17

4. Joshua Henderson (EW) 1:11.97

5. Nathan Webb (MT) 1:14.25

6. Judah Deuman (L) 1:20.58

7. Robin Kim (Mea) 1:25.00

8. Collin Frasher (Mea) 1:41.08

9. Takuma Ostergaard (MT) 1:47.37

10. Stefan Yao (MT) 2:28.09

100 Freestyle:

1. Christian Leaty (MT) 50.75

2. Jude Willcox (EW) 54.24

3. Matvel Suleimanov (Mea) 58.41

4. Liam Schell (EW) 1:00.60

5. Nikos Karnikis (Mea) 1:00.74

6. Min Choi (L) 1:00.95

7. Aaron Hurlbut (Mea) 1:02.35

8. Maximilicno Everitt (MT) 1:03.94

9. Nathan Doan (L) 1:04.78

10. Franek Kiernozek (EW) 1:08.22

11. Kalani Pagan (MT) 1:09.76

12. Cole Harris (MT) 1:11.37

500 Freestyle:

1. Nolan Tyler (L) 5:25.67

2. Marshall Roberts (EW) 5:45.17

3. Joseph Lombard (MT) 6:10.63

4. Jayden Costa (Mea) 6:39.73

5. Trevor Donahue (L) 6:45.09

6. Josh Bozick (MT) 6:49.35

7. Kanai Zablan (EW) 6:49.75

8. Nolan Common (Mea) 6:57.05

9. Sam Arguelles (MT) 7:15.06

10. Harris Nadeem (MT) 7:36.14

11. Nainoa Zablan (EW) 7:42.41

12. Martin Nguyen (EW) 7:44.39

100 Backstroke:

1. Alex Lee (L) 57.27

2. Cole Leaty (MT) 1:03.15

3. Daryl Tran (MT) 1:05.79

4. Liam Schell (EW) 1:07.99

5. Matias Andry (L) 1:13.58

6. Jayden Costa (Mea) 1:13.64

7. Koji Gilginas (EW) 1:20.63

8. Kanai Zablan (EW) 1:23.38

9. Kebron Kiros (Mea) 1:28.63

10. Kale Pagan (MT) 1:36.25

11. Ethan Einfeld (EW) 1:38.89

100 Breaststroke:

1. Patrick Kotwis (EW) 1:05.43

2. Nico Menanno (EW) 1:13.62

3. Min Choi (L) 1:14.55

4. Finn F Angel (EW) 1:18.08

5. Judah Deuman (L) 1:21.68

6. Josh Bozick (MT) 1:22.29

7. Thomas Mahoney (EW) 1:22.48

8. Maximilicno Everitt (MT) 1:25.36

9. Kalani Pagan (MT) 1:26.01

10. Talha Ali (MT) 1:27.89

11. Andrew Doan (L) 1:28.12

12. Sham Hagos (Mea) 1:33.31

Next meet: Last Chance Invite; Thursday, Feb. 1; 3:30 p.m. at Snohomish Aquatic Center