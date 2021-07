Edmonds School District athletes receive All-Wesco League winter sports 2021 honors

Wesco League coaches have picked the following Edmonds School District athletes for 2021 winter sports all-league honors:

Boys Basketball All Wesco South

1st Team

Jeffrey Anyimah, Mountlake Terrace- Jr.

Jace Breakfield, Mountlake Terrace- Sr.

2nd Team

Adonai Daniel, Edmonds-Woodway, Jr

Leonardo Baquian, Meadowdale, Sr.

Honorable Mention

Demiko Jallow, Lynnwood, Sr.

Tommy McMahon, Lynnwood, Jr.

Robbie Baringer, Mountlake Terrace, Sr.

Muhammad Kinteh, Mountlake Terrace, Sr.

Trazz Pepper, Mountlake Terrace, Sr.

Girls Basketball All Wesco South

1st Team

Aniya Hooker, Lynnwood, Fr.

Fatoumata Jaiteh, Meadowdale, Sr.

Kaisha Stark, Meadowdale, Sr.

2nd Team

Maya Davis, Mountlake Terrace, Fr.

Kaddy Kongira, Edmonds-Woodway, Sr.

Honorable Mention

Dina Yones, Lynnwood, Fr.

Halle Waram, Edmonds-Woodway, So.

Mya Sheffield, Mountlake Terrace, So.

Lindsey Ho, Mountlake Terrace, Jr.

Cameron Dunn, Mountlake Terrace, So.

Coach of the Year: Nick Sherrill, Mountlake Terrace

Boys Swimming – All Wesco 3A South

2nd Team

100 Butterfly- Jeff Plum, Edmonds-Woodway

100 Backstroke- Jeff Plum, Edmonds-Woodway

100 Breaststroke- Elijah Milah, Lynnwood

200 Freestyle Relay- Lynnwood: Titus Yu, Elijah Milah, Nolan Tyler, Adrian Seeber

Honorable Mention

200 Medley Relay- Edmonds-Woodway: Jeff Plum, Aiden Eno, Colin McAfee, Omar Khan

200 Freestyle Relay- Edmonds-Woodway: Mate’ Pallos, Jeff Plum, Arman Rahbarrad, Colin McAfee

400 Freestyle Relay- Edmonds-Woodway: Mate’ Pallos, Zackary Kotwis, Arman Rahbarrad, Aiden Eno

Boys Wrestling – All Wesco 3A South

1st Team

106- Hilmy Burch, Meadowdale

113- Sam Trepeninas, Mountlake Terrace

126- Kayden Myers, Lynnwood

132- Baylor Denkinger, Edmonds-Woodway

145- Reece LeCompte, Edmonds-Woodway

152- George Quintans, Edmonds-Woodway

160- Devin DeWeese, Meadowdale

170- Alex Rapelje, Edmonds-Woodway

182- Isaac Hernandez, Lynnwood

285- George Kartano, Edmonds-Woodway

Honorable Mention

James Fletcher, Mountlake Terrace

Evan Gibbs, Edmonds-Woodway

Jacob Pahre, Edmonds-Woodway

Nate Wilder, Lynnwood

Coach of the Year: Gus Anaya, Mountlake Terrace

Assistant Coach of the Year: Daniel Takeuchi, Meadowdale