Edmonds School District spring 2022 sports athletes earn All-Wesco honors

The following Edmonds School District high school athletes earned all-Wesco conference honors for spring sports. The list includes baseball, boys and girls golf, boys soccer, softball, girls tennis and boys and girls track and field.

In addition, two Edmonds School District coaches — Dan Somoza, who coaches Edmonds-Woodway High School baseball and Stephanie Tastad, who coaches Lynnwood High School girls tennis and girls track and field, were named coaches of the year for their respective teams.

Baseball – Wesco 3A/2A South

Coach of the Year – Dan Somoza, Edmonds-Woodway

MVP – Jacob Gabler, Edmonds-Woodway

First Team

Infielder – Jace Hampson, Lynnwood

Infielder – Gibby Marshall-Inman, Edmonds-Woodway

Outfielder – Jon O’Connell, Meadowdale

Outfielder – Broderick Bluhm, Meadowdale

Outfielder – Jens Simonsen, Edmonds-Woodway

Catcher – Tyler Brummitt, Meadowdale

Pitcher – Jacob Gabler, Edmonds-Woodway

Pitcher – Gibby Marshall-Inman, Edmonds-Woodway

Pitcher – Leyon Camantigue, Lynnwood

Utility/Designated Hitter – Jacob Gabler, Edmonds-Woodway

Second Team

Infielder – Brandon Brunette, Meadowdale

Infielder – Grant Oliver, Edmonds-Woodway

Infielder – Talen Zenk, Mountlake Terrace

Infielder – Zaid Flynn, Meadowdale

Outfielder – Jack Beers, Edmonds-Woodway

Outfielder – Rominic Quiban, Mountlake Terrace

Pitcher – Adison Mattix, Mountlake Terrace

Pitcher – Cody Snow, Mountlake Terrace

Utility/Designated Hitter – Mason Lane, Lynnwood

Honorable Mention

Lane Corsi, Edmonds-Woodway

Jonah Brower, Edmonds-Woodway

Keenan Masters, Lynnwood

Tommy McMahon, Lynnwood

Eli Stephenson, Lynnwood

Nick Banez, Meadowdale

Nick Zardis, Meadowdale

Matthew Meadows, Mountlake Terrace

Dominic Kim, Mountlake Terrace

Tyler Song, Mountlake Terrace

Softball – Wesco 3A/2A

First Team

Cameron Dunn, Mountlake Terrace

Nyree Johnson, Lynnwood

Grace DeSota, Lynnwood

Second Team

Analise Griffiths, Meadowdale

Mia Cantu, Meadowdale

Ellie Gilbert, Mountlake Terrace

Honorable Mention

Maggie Duffy, Edmonds-Woodway

Renee Riggins, Edmonds-Woodway

Jenaly Gabriel, Meadowdale

Peyton Fry, Meadowdale

Boys Golf – Wesco 2A/3A South

First Team

Jaxon Dubiel, Mountlake Terrace

Second Team

Ian Ngethe, Meadowdale

Seraphim Treperinas, Mountlake Terrace

Bjorn Whitelaw, Edmonds-Woodway

Ethan Dumo, Mountlake Terrace

Girls Golf – Wesco 2A/3A South

First Team

Susanna Lee, Lynnwood

Alison Dumo, Mountlake Terrace

Sarah Reitz, Meadowdale

Second Team

Kari Petterson, Meadowdale

Courtney Sadowski, Edmonds-Woodway

Allison Richards, Edmonds-Woodway

Boys Soccer – Wesco 2A/3A

First Team

Goalkeeper – Gabe Wilhelm, Edmonds-Woodway

Second Team

Forward – Theo Uherka-Hartman, Meadowdale

Forward – Ali Alzeer, Lynnwood

Midfielder – Ben Hanson, Edmonds-Woodway

Honorable Mention

Midfielder – Riki Koboyashi, Mountlake Terrace

Midfielder – Dean Figueroa, Meadowdale

Midfielder – Andrew Montero, Edmonds-Woodway

Midfielder – Eddy Olson, Edmonds-Woodway

Midfielder – Edgar Olivas, Lynnwood

Defender – Deacon Fuentes, Edmonds-Woodway

Defender – Oliver Clark, Mountlake Terrace

Defender – Neven Radic, Lynnwood

Defender – Mateo Sialer, Lynnwood

Girls Tennis – Wesco 3A/2A South

Coach of the Year – Stephanie Tastad, Lynnwood

First Team

Singles – Sidney Wright, Meadowdale

Singles – Paige Oliver, Edmonds-Woodway

Doubles – Isis Liaw, Edmonds-Woodway

Doubles – Emma Wetzel, Edmonds-Woodway

Doubles- Shalom Abi, Mountlake Terrace

Doubles – Lindsay Ho, Mountlake Terrace

Boys Track and Field – Wesco 3A South

First Team

4 x 100 Relay – Andrew Archide, Lynnwood

4 x 100 Relay – John Miguel Hurtado, Lynnwood

4 x 100 Relay – Pavin Sounmpholphakdy, Lynnwood

4 x 100 Relay – Jordan Whittle, Lynnwood

4 x 400 Relay – Hans Beck, Meadowdale

4 x 400 Relay – Deklund DeBell, Meadowdale

4 x 400 Relay – John Patterson, Meadowdale

4 x 400 Relay – Isaac Carlson, Meadowdale

Shot Put- Gage Berger, Edmonds-Woodway

Javelin – Alec Rust

Discus – Pavin Soumpholphakdy, Lynnwood

Long Jump – Matthew Flores, Mountlake Terrace

High Jump – Jordan Whittle, Lynnwood

Pole Vault – Alec Rust, Edmonds-Woodway

Pole Vault – Austin Seals, Meadowdale

Second Team

100 Meters- Jordan Whittle, Lynnwood

200 Meters- Jordan Whittle, Lynnwood

400 Meters- Hans Beck, Meadowdale

800 Meters- John Patterson, Meadowdale

110 Meter Hurdles- Ever Yamada, Edmonds-Woodway

300 Meter Hurdles- Deklund DeBell, Meadowdale

4 x 400 Relay – Andrew Archide, Lynnwood

4 x 400 Relay – Adrian Seeber, Lynnwood

4 x 400 Relay – John Miguel Hurtado, Lynnwood

4 x 400 Relay – Brandon Miller, Lynnwood

Shot Put – Gavin Kincaid, Lynnwood

Javelin – Gavin Kincaid, Lynnwood

Discus – Anthony Hunter, Edmonds-Woodway

Triple Jump – Will Bates, Edmonds-Woodway

High Jump – Nathaniel Wilder, Lynnwood

Honorable Mention

100 Meters – Matthew Gesese, Mountlake Terrace

400 Meters – Isaac Carlson, Meadowdale

800 Meters – John Patterson, Meadowdale

1600 Meters – John Patterson, Meadowdale

3200 Meters – Daxtyn Castagnetta, Lynnwood

300 Meter Hurdles – Daxtyn Castagnetta, Lynnwood

4 x 100 Meter Relay – Matthew Gesese, Mountlake Terrace

4 x 100 Meter Relay – Carter Middleton, Mountlake Terrace

4 x 100 Meter Relay – Matthew Flores, Mountlake Terrace

4 x 100 Meter Relay – Vladislav Kharitonov, Mountlake Terrace

Shot Put – Tristen Wheaton, Meadowdale

Javelin – Nathaniel Wilder, Lynnwood

Discus – Tristen Wheaton, Meadowdale

High Jump – Will Bates, Edmonds-Woodway

Girls Track and Field – Wesco 3A South

Coach Of The Year – Stephanie Tastad, Lynnwood

First Team

100 Meter Hurdles – Katelyn Ely, Edmonds-Woodway

400 Meters – Tresley Love, Meadowdale

4 x 200 Meter Relay – Jamie Livingston, Edmonds-Woodway

4 x 200 Meter Relay – Vivianna Adkins, Edmonds-Woodway

4 x 200 Meter Relay – Sydney Chappell, Edmonds-Woodway

4 x 200 Meter Relay – Naomi Limb, Edmonds-Woodway

4 x 400 Meter Relay – Tresley Love, Meadowdale

4 x 400 Meter Relay – Kesley Love, Meadowdale

4 x 400 Meter Relay – Aubrianna Sadler, Meadowdale

4 x 400 Meter Relay – Sonja Amy, Meadowdale

Shot Put – Halle Waram, Edmonds-Woodway

Javelin – Lucy Barton, Edmonds-Woodway

Discus – Lucy Barton, Edmonds-Woodway

High Jump – Sonja Amy, Meadowdale

Second Team

100 Meters – Tresley Love, Meadowdale

200 Meters – Tresley Love, Meadowdale

400 Meters – Donna Marie Harris, Lynnwood

1600 Meters – Rachel Elliott, Lynnwood

3200 Meters – Jemma Wilcox, Edmonds-Woodway

4 x 100 Meter Relay – Jamie Livingston, Edmonds-Woodway

4 x 100 Meter Relay – Vivianna Adkins, Edmonds-Woodway

4 x 100 Meter Relay – Sydney Chappell, Edmonds-Woodway

4 x 100 Meter Relay – Naomi Limb, Edmonds-Woodway

4 x 200 Meter Relay – Ashley Lara, Lynnwood

4 x 200 Meter Relay – MyKenzie Raney, Lynnwood

4 x 200 Meter Relay – Donna Marie Harris, Lynnwood

4 x 200 Meter Relay – Alayjah Andry, Lynnwood

4 x 400 Meter Relay – Rachel Elliott, Lynnwood

4 x 400 Meter Relay – Alayjah Andry, Lynnwood

4 x 400 Meter Relay – Siari Rodriguez, Lynnwood

4 x 400 Meter Relay – Donna Marie Harris, Lynnwood

Shot Put – Maurcia Lott, Lynnwood

Javelin – Alexis Dresher, Mountlake Terrace

Discus – Claire Stroh, Edmonds-Woodway

Long Jump – Julia Meas, Meadowdale

Triple Jump – Vianca Quinones, Edmonds-Woodway

High Jump – Siari Rodriguez, Lynnwood

Honorable Mention

100 Meters – Naomi Limb, Edmonds-Woodway

200 Meters – Donna Marie Harris, Lynnwood

400 Meters – Isabel Hatzenbeler, Edmonds-Woodway

800 Meters – Sharon Gutierrez, Edmonds-Woodway

1600 Meters – Stella Smith, Edmonds-Woodway

3200 Meters – Stella Smith, Edmonds-Woodway

100 Meter Hurdles – Rachel Meas, Meadowdale

300 Meter Hurdles – Rachel Meas, Meadowdale

4 x 100 Meter Relay – Caroline Vo, Lynnwood

4 x 100 Meter Relay – Emily Lane, Lynnwood

4 x 100 Meter Relay – Alayjah Andry, Lynnwood

4 x 100 Meter Relay – Ashley Lara, Lynnwood

Javelin – Hope Ambachew, Mountlake Terrace

Discus – Maurcia Lott, Lynnwood

— Compiled by Steve Willits