High school sports roundup for April 22, 2021

Track & Field

Archbishop Murphy/Meadowdale/Mountlake Terrace

Edmonds Stadium

Girls Team Scores

Meadowdale 97

Mountlake Terrace 55

Archbishop Murphy 5

Girls Winners

100 Meters- Tresley Love (MD) 12.81

200 Meters- Tresley Love (MD) 27.36

400 Meters- Tresley Love (MD) 1:01.84

800 Meters- Sonja Amy (MD) 2:46.52

1600 Meters- Gia Powell (MD) 6:05.87

3200 Meters- Sonja Amy (MD) 13:35.60

100 Meter Hurdles- Gia Powell (MD) 19.25

300 Meter Hurdles- Gia Powell (MD) 55.85

4×100 Relay- Julia Reitan/Kesley Love/Tresley Love/Julia Meas (MD) 52.86

4×200 Relay- Gia Powell/ Rachel Meas/Julia Reitan/Annalisa Grant/ (MD) 2:01.58

4×400 Relay- Emily Olson/Natalie Geppert/Sophia Lucas/Makena Schick (AM) 5:00.03

Shot Put- Sierra Sonko (MT) 27-05.00

Discus- Elise Colvin (MT) 84-11

Javelin- Alexis Dresher (MT) 101-01

High Jump- Sonja Amy (MD) 4-10.00

Pole Vault- Lilianna Broce (MD) 6-06.00

Long Jump- Julia Meas (MD) 14-10.50

Triple Jump- Julia Meas (MD) 26-08.75

Boys Team Scores

Meadowdale 94

Mountlake Terrace 33

Archbishop Murphy 20

Boys Winners

100 Meters- Hans Beck (MD) 11.47

200 Meters- Isaac Carlson (MD) 24.07

400 Meters- Trazz Pepper (MT) 58.56

800 Meters- Deklund DeBell (MD) 2:03.96

1600 Meters- Bo Carlton (AM) 4:40.33

3200 Meters- Deklund DeBell (MD) 10:42.47

110 Meter Hurdles- Deklund DeBell (MD) 17.57

300 Meter Hurdles- Jack Grannum (AM) 55.93

4×100 Relay- Sam Lybeer/Hans Beck/Cedric Washington/Isaac Carlson (MD) 45.41

4×400 Relay- TJ North/Isaac Carlson/Wyatt Waddel/Austin Seals (MD) 3:53.77

Shot Put- Thomas Nakamura (MD) 34-09.00

Discus- Thomas Nakamura (MD) 110-03

Javelin- Logan Middleton (MT) 144-01

High Jump- Austin Seals (MD) 5-08.00

Pole Vault- Austin Seals (MD) 13-00.00

Long Jump- Sam Lybeer (MD) 19-05.00

Trip Jump- Andrew Zollars (MD) 38-01.50

Meadowdale next meet: vs Shorewood; Thursday April 29; 4 p.m. at Shoreline Stadium

Mountlake Terrace next meet: vs Edmonds-Woodway; Thursday April 29; 3:30 p.m. at Edmonds Stadium

Lynnwood vs Kamiak

Frank Goddard Stadium

Girls Team Scores

Kamiak 112

Lynnwood 37

Girls Winners

100 Meters- Ella Kunz (K) 14.12

200 Meters- Annabelle Heiman (K) 27.96

400 Meters- Annabelle Heiman (K) 1:02.94

800 Meters- Donna Marie Harris (L) 2:38.63

1600 Meters- Emma Arceo (K) 5:37.06

3200 Meters- Emma Arceo (K) 12:23.01

100 Meter Hurdles- Madison Trotter (K) 17.88

300 Meter Hurdles- Bella Hasan (K) 51.13

4×100 Relay- Dana Osorio Amya/Lauren Pethick/Tess Schornack/Annmarie Thomson (K) 56.50

4×200 Relay- Annabelle Heiman/Kaylie Bullock/Claire Banfield/Isabela Ceniceros (K) 1:54.20

4×400 Relay- Donna Marie Harris/Kathryn Potter/Sarah McArthur/Gergana Georgieva (L) 4:31.60

Shot Put- Maurcia Lott (L) 28-03.00

Discus- Avery Stengele (K) 93-10

Javelin- Alessandra Valmonte (K) 77-03

High Jump- Isabelle Leonard (K) 5-00.00

Pole Vault- Connie Chen (K) 8-06.00

Long Jump- Isabelle Leonard (K) 15-09.00

Triple Jump- Isabelle Leonard (K) 24-04.50

Boys Team Scores

Kamiak 76

Lynnwood 68

Boys Winners

100 Meters- Pavin Soumpholphakdy (L) 11.65

200 Meters- Justin LeBlanc (K) 23.65

400 Meters- Ian Greer (K) 51.99

800 Meters- Carp Mukai (K) 1:59.74

1600 Meters- Anthony Chambers (L) 4:52.10

3200 Meters- Carp Mukai (K) 9:40.10

110 Meter Hurdles- Richard Vo (L) 18.02

300 Meter Hurdles- Richard Vo (L) 44.00

4×100 Relay- Andrew Archide/John Miguel Hurtado/Jordan WhittlePavin Soumpholphakdy (L) 45.21

4×400 Relay- Ian Greer/Justin LeBlanc/Jason Blinn/Carp Mukai (K) 3:34.70

Shot Put- Blake Reed-Henderson (L) 42-06.25

Discus- Siddiq Khan (K) 113-10

Javelin- Gavin Kincaid (L) 127-07

High Jump- Nathan Warner (K) 6-00.00

Pole Vault- Tanner Fahey (L) 12-00.00

Long Jump- Nathan Warner (K) 17-11.75

Trip Jump- Ian Greer (K) 38-11.75

Lynnwood next meet: vs Jackson; Thursday April 29; 3:30 p.m. at Everett Memorial Stadium

Edmonds-Woodway vs Shorewood

Shoreline Stadium

Girls Team Scores

Edmonds-Woodway 94

Shorewood 52

Girls Winners

100 Meters- Gilana Wollman (S) 12.65

200 Meters- Gilana Wollman (S) 26.53

400 Meters- Keegan Sherry (S) 1:07.73

800 Meters- Jemma Willcox (EW) 2:34.31

1600 Meters- Jemma Willcox (EW) 5:35.13

3200 Meters- Jules Carroll (S) 16:55.27

100 Meter Hurdles- Katelyn Ely (EW) 18.53

300 Meter Hurdles- Olivia Wilde (S) 50.82

4×100 Relay- Nevaeh Gary/Kaddy Kongira/Jamie Livingston/Naomi Limb (EW) 52.21

4×200 Relay- Sydney Chappell/Naomi Limb/Nevaeh Gary/Kaddy Kongira (EW) 1:50.25

4×400 Relay- Katelyn Ely/Siena Samione/Jemma Willcox/Sharon Gutierrez (EW) 4:42.30

Shot Put- Claire Stroh (EW) 33-07.00

Discus- Claire Stroh (EW) 98-03

Javelin- Nikki Lyons (EW) 96-06

High Jump- Aria Orcutt (S) 4-10.00

Pole Vault- Aria Orcutt (S) 7-06.00

Long Jump- Vianca Quinones (EW) 14-11.00

Triple Jump- Vianca Quinones (EW) 31-07.00

Boys Team Scores

Edmonds-Woodway 113.5

Shorewood 31.5

Boys Winners

100 Meters- Cade Tanaka (S) 11.69

200 Meters- Steele Swinton (EW) 24.79

400 Meters- Lake Mueller (S) 52.34

800 Meters- Josiah Ponton (EW) 2:06.49

1600 Meters- Josiah Ponton (EW) 4:40.88

3200 Meters- Dillon Sackett (EW) 10:51.32

110 Meter Hurdles- Evan Graves (EW) 15.62

300 Meter Hurdles- Evan Graves (EW) 40.78

4×100 Relay- Elias Ginder/Mihin Wijayasundara/Evan Graves/Alec Rust (EW) 45.75

4×400 Relay- Shane Bruneau/Evan Graves/Steele Swinton/Josiah Ponton (EW) 3:50.66

Shot Put- Taejin Thongdee (S) 44-06.50

Discus- Taejin Thongdee (S) 131-07

Javelin- Alec Rust (EW) 137-09

High Jump- Will Bates (EW) 6-00.00

Pole Vault- Cade Tanaka (S) 13-00.00

Long Jump- Will Bates (EW) 18-01.00

Triple Jump- Cayden Edwards (EW) 32-09.00

Edmonds-Woodway next meet: vs Mountlake Terrace; Thursday April 29; 3:45 p.m. at Edmonds Stadium

Softball

Mariner defeated Meadowdale 8-6

No details reported

Records: Mariner 5-2; Meadowdale 4-3

Meadowdale next game: vs Lynnwood; Tuesday April 27; 4 p.m. at Meadowdale High School

Lynnwood defeated Mountlake Terrace 8-4

Winning Pitcher- Sydney Weitkamp

Highlights

Lynnwood Pitching:

Sydney Weitkamp 5 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 6 K

Nyree Johnson 2 IP, 5 H, 0 ER, 0 BB, 1 K

Lynnwood Hitting:

Hailey Johnson 2-4, 3B, HR, 2 R, 4 RBI

Nyree Johnson 1-3, BB, HR, 2 R, 2 RBI

Malina Holden 2-3, BB, 2B, RBI

Sydney Weitkamp 1-2, 2 BB, 2 R

Alex Reiflin 2-2, 2 BB

Grace Desota 1-3, BB, R, RBI

Mountlake Terrace Hitting:

Cameron Dunn 2-3, HR, 2 R, 2 RBI

Ellie Gilbert 1-3, 2B, 2 RBI

Mountlake Terrace Pitching:

Kyleigh Smith 6 IP, 2 ER, 2BB, 7 K

Records: Mountlake Terrace 2-4; Lynnwood 1-5

Mountlake Terrace next game: at Edmonds-Woodway; Monday April 26; 4 p.m.

Lynnwood next game: at Meadowdale; Tuesday April 27; 4 p.m.

Edmonds-Woodway defeated Shorecrest 5-2

Winning Pitcher: Annika Forseth

Highlights

Edmonds-Woodway Pitching:

Annika Forseth 7 IP, 8 K

Edmonds-Woodway Hitting:

Annika Forseth 1-3, 2-Run HR

Sofia Chamorro 2-3, 2 2B, 2 RBI

Shorecrest Hitting:

Kaine Marcinkowski 2-3, HR

Records: Edmonds-Woodway 4-3; Shorecrest 2-5

Edmonds-Woodway next game: vs Mountlake Terrace; Monday April 26; 4 p.m. at Edmonds-Woodway High School

— Compiled by Steve Willits