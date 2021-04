High school sports roundup for April 8, 2021

Girls Tennis

Edmonds-Woodway defeated Kamiak 5-2

Singles:

Natalie Paulson (EW) defeated Chaitna Deshmock (K) 6-0, 6-0

Paige Oliver (EW) defeated Jinny Min (K) 6-1, 6-0

Yuri Yans (K) defeated Emma Werzel (EW) 6-3, 7-6

Isis Liaw (EW) defeated Jennifer Han (K) 6-2, 6-3

Doubles:

Maggie McGinness/Kristina Tran (EW) defeated Amelia Lin/Makana McDonough (K) 3-6, 6-1, 7-5

Rachel Lee/Riley Beirne (K) defeated Laura Andreas/Maia Ali (EW) 6-4, 6-1

Luisa Cano/Amanda Ly (EW) defeated Makayla Vu/Zoha Fatima (K) 6-4, 3-6, 7-5

Records: Edmonds-Woodway 1-0; Kamiak 0-1

Edmonds-Woodway next match: vs Kamiak; Monday April 12; 3:30 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Lynnwood defeated Archbishop Murphy 6-1

Singles:

Emily Kim (AM) defeated Haylee Davis (L). 6-7, 6-3, (10-6)

Vivian Sou (L) defeated Ava Jobe (AM) 6-0, 6-1

Leanne Vu (L) won via forfeit

Odgerel Altangerel (L) won via forfeit

Doubles:

Sydney Navarro/Cassidy Johnsen (L) defeated Bethany Carino/Samantha Kwok (AM) 6-0, 7-6

Aneeza Barias/Kokomi Mott (L) defeated Tany Reyes/Shan Camarillo (AM) 6-2, 6-0

Molly Blacker/Nikki Gossler (L) won via forfeit

Records: Lynnwood 1-0; Archbishop Murphy 0-1

Lynnwood next match: at Lake Stevens; Friday April 9; 3:30 p.m. at Cavelero Middle School

Softball

Meadowdale defeated Lynnwood 12-5

No reported stats

Records: Meadowdale 1-0; Lynnwood 0-2

Meadowdale next game: at Mariner; Monday April 12; 4 p.m.

Lynnwood next game; vs Edmonds-Woodway Wednesday April 14; 4 p.m.

Track & Field

Edmonds-Woodway vs Lynnwood

Edmonds Stadium

Girls Team Scores

Edmonds-Woodway 74

Lynnwood 62

Girls Winners

100 Meters- Kaddy Kongira (EW) 13.32

200 Meters- Kaddy Kongira (EW) 28.05

400 Meters- Donna Marie Harris (L) 1:06.83

800 Meters- Gergana Georgieva (L) 2:51.59

1600 Meters- Esther Himmelfarb (L) 7:00.00

3200 Meters- Esther Himmelfarb (L) 14:16.61

100 Meter Hurdles- Katelyn Ely (EW) 19.33

300 Meter Hurdles- Katelyn Ely (EW) 59.63

4×100 Relay- Nevaeh Gary/Kaddy Kongira/Jamie Livingston/Naomi Limb (EW) 52.76

4×200 Relay- Jamie Livingston/Naomi Limb/Nevaeh Gary/Kaddy Kongira (EW) 1:52.36

4×400 Relay- Gergana Georgieva/Esther Himmelfarb/Alayjah Andry/Donna Marie Harris (L) 5:03.12

Shot Put- Claire Stroh (EW) 31-01.50

Discus- Claire Stroh (EW) 99-09

Javelin- Lucy Bartron (EW) 91-06

High Jump- Gergana Georgieva (L) 4-08.00

Pole Vault- Amalia Takahashi (EW) 6-00.00

Long Jump- MyKenzie Raney (L) 12-03.00

Triple Jump- Gergana Georgieva (L) 28-03.00

Boys Team Scores

Edmonds-Woodway 81

Lynnwood 60

Boys Winners

100 Meters- Pavin Soumpholphakdy (L) 11.54

200 Meters- Steele Swinton (EW) 24.63

400 Meters- Adrian Seeber (L) 58.10

800 Meters- Josiah Ponton (EW) 2:12.53

1600 Meters- Josiah Ponton (EW) 4:53.85

3200 Meters- Daxtyn Castagnetta (L) 11:09.25

110 Meter Hurdles- Evan Graves (EW) 15.73

300 Meter Hurdles- Evan Graves (EW) 43.27

4×100 Relay- Kadin Carroll/Andrew Archide/Pavin Soumpholphakdy/John Miguel Hurtado (L) 45.42

4×400 Relay- Evan Graves/Samuel Thompson/Luke Blomberg/Steele Swinton (EW) 3:49.77

Shot Put- Hunter Hornaday (EW) 42-09.50

Discus- Isaac Hernandez (L) 105-02

Javelin- Alec Rust (EW) 145-00

High Jump- Will Bates (EW) 5-06.00

Pole Vault- Alec Rust (EW) 11-06.00

Long Jump- Adrian Seeber (L) 17-03.00

Triple Jump- Will Bates (EW) 34-09.25

Meadowdale vs Shorecrest

Shoreline Stadium

Girls Team Scores

Shorecrest 89

Meadowdale 55

Girls Winners

100 Meters- Tresley Love (M) 13.36

200 Meters- Tresley Love (M) 27.53

400 Meters- Tresley Love (M) 1:01.27

800 Meters- Hana Butler (S) 2:41.55

1600 Meters- Sonja Amy (M) 6:16.09

3200 Meters- Fatima Camara (S) 14:22.74

110 Meter Hurdles- Emma Orthel (S) 19.81

300 Meter Hurdles- Gia Powell (M) 53.11

4×100 Relay- Ana Matea Reed/Darci Dalziel/Emma Orthel/Taylor Christensen (S) 56.02

4×200 Relay- Hannah Nielsen/Christine Hoffman/Daria Schemmel/Lorelei Starr (S) 2:00.46

4×400 Relay- Anna Mortensen/Anna Knyphausen/Daria Schemmel/Lorelie Starr (S) 4:44.61

Shot Put- Kiana Lino (S) 42-08.25

Discus- Kiana Lino (S) 124-07

Javelin- Ella Sellentin (S) 97-05

High Jump- Sonja Amy (M) 4-10.00

Pole Vault- Anna Mortensen (S) 6.50

Long Jump- Taylor Christensen (S) 14-03.00

Triple Jump- Lorelei Starr (S) 31-06.00

Boys Team Scores

Shorecrest 88

Meadowdale 52

Boys Winners

100 Meters- Gabriel Nelson (S) 11.46

200 Meters- Isaac Carlson (M) 24.60

400 Meters- Isaac Carlson (M) 55.56

800 Meters- Rory O’Brien (S) 2:25.49

1600 Meters- Luke Schmidt (S) 4:32.69

3200 Meters- Luke Schmidt (S) 10:04.69

110 Meter Hurdles- Soren Johnston (S) 18.66

300 Meter Hurdles- Deklund DeBell (M) 43.15

4×100 Relay- Sam Lybeer/Hans Beck/Cedric Washington/Isaac Carlson (M) 46.22

4×400 Relay- Deklund DeBell/Tristen Wheaton/Wyatt Waddel/Austin Seals (M) 3:47.48

Shot Put- Jordan Glesener (S) 41-08.00

Discus- Elyjah Schultz (S) 106-05

Javelin- Marcus Tidwell (S) 131-03

High Jump- Austin Seals (M) 5-10.00

Pole Vault- Austin Seals (M) 12-03.00

Long Jump- Sam Lybeer (M) 19-05.00

Triple Jump- Jameson Jones (M) 31-02.50

Mountlake Terrace vs Mariner

Frank Goddard Stadium

Girls Winners

100 Meters- Angela Rodriguez-Frias (M) 14.03

200 Meters- Angela Rodriguez-Frias (M) 30.73

400 Meters- Zakiya Nunez (M) 1:08.00

800 Meters- Sadie Sadler (MT) 3:05.50

1600 Meters- Penelope Goodwin (MT) 7:11.00

3200 Meters- Sadie Sadler (MT) 12:56.70

100 Meter Hurdles- Maile Armstrong (MT) 19.00

300 Meter Hurdles- Natalie Garcia (MT) 57.47

4×100 Relay- Natalie Garcia/Haddy Camara/Kumba Sarr/Angela Rodriguez-Frias (M) 55.86

4×200 Relay- Valeria Flores/Zakiya Nunez/Genevieve Daburi/Kumba Sarr (M) 2:01.70

4×400 Relay- Sienna Pepper/Eliana Bonilla Zuniga/Penelope Goodwin/Sadie Sadler (MT) 5:11.90

Shot Put- Sierra Sonko (MT) 25-03.00

Discus- Hope Ambachew (MT) 77-04

Javelin- Hope Ambachew (MT) 89-06

Long Jump- Natalie Garcia (M) 14-03.00

Triple Jump- Natalie Garcia (M) 29-07.25

Boys Winners

100 Meters- Sebastian Wanjiru (M) 11.50

200 Meters- Sebastian Wanjiru (M) 24.24

400 Meters- Trazz Pepper (MT) 1:01.50

800 Meters- Carter Middleton (MT) 2:18.90

1600 Meters- Dominic Cruz-Estrada (M) 5:00.00

3200 Meters- Dominic Cruz-Estrada (M) 10:57.10

110 Meter Hurdles- Jaquan Means (M) 17.50

300 Meter Hurdles- Ahmed Al-Kheyat (M) 51.30

4×100 Relay- Vuong Luc/Jaquan Means/Muhammad Barrow/Sebastian Wanjiru (M) 46.69

4×400 Relay- Logan Middleton/Carter Middleton/Matthew Margo/Trazz Pepper (MT) 4:07.00

Shot Put- Michael Noonan (M) 28-02.50

Discus- Michael Noonan (M) 85-06

Javelin- Samuel Howe (MT) 107-06

High Jump- Brandon Rutledge (M) 4-10.00

Pole Vault- Matthew Meisner (M) 8-06.00

Long Jump- Brandon Rutledge (M) 17-02.00

Triple Jump- Eric Bang (M) 34-10.00

— Compiled by Steve Willits