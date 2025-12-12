High school sports roundup for Dec. 10, 2025

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today? Yes, I want to support My Lynnwood News!
Boys Basketball
Snohomish defeated Lynnwood 58-54
No details reported
Records: Snohomish 4-2; Lynnwood 0-3
Lynnwood next game: at Edmonds-Woodway; Friday, Dec. 12; 8 p.m.
Edmonds-Woodway defeated Kamiak 50-43
No details reported
Records: Edmonds-Woodway 3-0; Kamiak 2-4
Edmonds-Woodway next game: vs Lynnwood; Friday, Dec. 12; 8 p.m. at Edmonds-Woodway High School
Monroe defeated Meadowdale 68-56
Scoring by quarter: Total
Meadowdale 13-10-19-14 56
Monroe 16-14-18-20 68
Monroe individual scoring:
Isaiah Kiehl 20, Caleb Campbell 15, Dominic Castillo 14, Wyatt Prohn 14, Tate Hammerquist 3, Chris Britt 2
Meadowdale individual scoring:
Noah Million 20, Marley Miller 16, Khalil Botley 9, Hassan Motley 4, Jackson Greene 3, Parker Elliott 2, Orion Ezeonwuka 2
Records: Monroe 4-0; Meadowdale 3-1
Meadowdale next game: at Snohomish; Friday, Dec. 12; 7:15 p.m.
Mountlake Terrace at Arlington game postponed
Mountlake Terrace next game: at Shorecrest; Friday, Dec. 12; 8 p.m.
Boys Wrestling
Edmonds-Woodway defeated Woodinville 45-30
106- Gregory Campbell (W) pinned Joey Wachira (EW) 1:49; 113- Isaiah Meyer (EW) techincal fall over Shantanu Birari (W) 21-5; 120- Alex Krumov (EW) major decision over Simon Porter (W) 15-2; 126- Aidan Duong (EW) won by forfeit; 132- Kaiden Bitz (W) pinned Anthony Osnaya (EW) 2:48; 138- Aziret Bakytov (EW) major decision over Sawyer Munson (W) 15-5; 144- Owen Smith (EW) decision over Luis Plancarte (W) 13-9; 150- Hunter Evans (W) pinned Roland Rapelje (EW) 2:55; 157- Dylan Rice (EW) pinned Liam Gallagher (W) 0:44; 165- Jacob Ramos (EW) won by forfeit; 175- Augie Hurtado (EW) pinned Carden Thomas (W) 3:46; 190- Joseph Lampe (W) pinned Nathan Schlack (EW) 1:01; 215- Carmelo Larocca (EW) technical fall over Brandon Avilez-Delgado (W) 21-5; 285- Aidan Anable (W) pinned Alex White (EW) 0:27
Edmonds-Woodway next match: Rose Tournament; Friday, Dec. 12 and Saturday, Dec. 13; at Westview High School in Hillsboro, Oregon
Girls Wrestling
Stanwood defeated Meadowdale 54-12
100- Double forfeit; 105- Double forfeit; 110- Avalon Kahn (S) won by forfeit; 115- Double forfeit; 120- Jamie Crider (S) won by forfeit; 125- Jordyn O’Neill (S) pinned Isabel Hooke (M) 0:52; 130- Evangeline Baumbach (S) pinned Kristine Ly (M) 1:27; 135- Ayda Boualamallah (M) pinned Khloe Karasti (S) 5:10; 140- Bronwen Anthes (S) pinned Rihanna Whitehead (M) 1:14; 145- Malia Alexander (S) won by forfeit; 155- Veda Acuff-Nienhuser (S) won by forfeit; 170- Britney Allen (S) pinned Virginia Jeronimo Hernandez (M) 139; 190- Makayla Finch (S) pinned Kayden Kollman (M) 2:12; 235- Serah Jawo (M) won by forfeit
Mountlake Terrace defeated Archbishop Murphy 48-0
No details reported
Mountlake Terrace tied Meadowdale 12-12
No details reported
Stanwood defeated Mountlake Terrace 24-6
No details reported
Next match: Edmonds School District Schools; Tuesday, Dec. 16; 7 p.m. at Lynnwood High School
