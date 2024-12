High school sports roundup for Dec. 18, 2024

Boys Wrestling

Edmonds-Woodway duals at Edmonds-Woodway High School

Edmonds-Woodway defeated Roosevelt 70-8

106- Isaiah Meyer (EW) pinned Kemper Clark (R) 1:22

113- Joe Usui-Villareal (R) technical fall over Alex Krumov (EW) 18-1

120- Jude Haines (EW) pinned Park Thompson (R) 1:36

126- Aziret Bakytov (EW) pinned Aiden Stonbraker (R) 0:58

132- Hollender Lynch (EW) technical fall over Anthony Simon (R) 17-2

138- Owen Smith (EW) won by forfeit

144- Vincent Yagi (R) defeated Sam Schimpf (EW) 14-11

150- Dylan Rice (EW) pinned Giovanni D’Alessandro (R) 1:12

157- Mason Collins (EW) pinned Kaelyn Sterling (R) 1:26

165- Nathan Schlack (EW) pinned Patrick O’Connor (R) 1:56

175- Ever Yamada (EW) technical fall over Erkhes Ankhbayar (R) 19-3

190- Andrew Davis (EW) won by forfeit

215- Carmelo Larocca (EW) won by forfeit

285- Edson Belizaire (EW) pinned Sunako Lealao (R) 0:33

Edmonds-Woodway defeated Ferndale 58-23

120- Jude Haines (EW) pinned Edward Reyes (F) 1:15

126- Hollender Lynch (EW) pinned Julian Gonzalez (F) 2:19

132- Aziret Bakytov (EW) pinned Ryder Abbott (F) 3:23

138- Mason Filippinni (F) technical fall over Owen Smith (EW) 16-0

144- Spencer Hamilton (F) pinned Sam Schimpf (EW) 1:57

150- Dylan Rice (EW) pinned Gabriel Long (F) 2:48

157- Mason Collins (EW) pinned Parker Merwin (F) 3:08

165- Nathan Schlack (EW) major decision over Jackson Macbeth (F) 19-6

175- Ever Yamada (EW) pinned Ada Baader (F) 1:24

190- Aden Woodfield (F) pinned Andrew Davis (EW) 2:45

215- Carmelo Larocca (EW) pinned Michael French (F) 4:53

285- Wyatt Strait (F) pinned Deson Belizaire (EW) 1:33

106- Isaiah Meyer (EW) pinned Thomas Todd (F) 1:17

113- Alex Krumov (EW) pinned Miguel Nogales (F) 1:49

Edmonds-Woodway defeated Ingraham 63-18

113- Alex Krumov (EW) pinned Kai Murphy (I) 3:01

120- Jude Haines (EW) pinned Hayden Johnson (I) 0:10

126- Aziret Bakytov (EW) won by forfeit

132- Samuel Moery (I) pinned Hollender Lynch (EW) 3:48

138- Owen Smith (EW) pinned Rainier Moore (I) 1:19

144- Sam Schimpf (EW) pinned Sirr Malaki Austin (I) 4:54

150- Dylan Rice (EW) technical fall over Max Minkov (I) 17-1

157- Mason Collins (EW) pinned Gudina Biftu (I) 1:24

165- Oliver Serralles (I) pinned Nathan Schlack (EW) 2:43

175- Ever Yamada (EW) pinned Innocent Ndihokubwayo (I) 3:06

190- Eli Davis-Rudin (I) pinned Andrew Davis (EW) 1:09

215- Carmelo Larocca (EW) major decision over Eleazar Malaki (I) 11-2

285- Edson Belizaire (EW) pinned Daniel Becerra (I) 3:32

106- Isaiah Meyer (EW) pinned Michael Tu (I) 3:37

Edmonds-Woodway 2nd varsity team defeated Todd Beamer 43-40

120- No match

126- Elias Clemans (TB) pinned Aidan Duong (EW) 1:30

132- Brysen Paredes (TB) pinned John Stone (EW) 2:00

138- Andrew Bau (EW) pinned Trevor Johnson (TB) 3:44

144- Brayden Carr (TB) major decision over Evan Schoel (EW) 17-4

150- Jeremy Tay (TB) pinned Geovanni Herrera Olmos (EW) 1:51

157- Jack Altanbagana (TB) won by forfeit

165- Augie Hurtado (EW) major decision over Isaac Turner (TB) 26-15

175- Silas Meyer (EW) pinned Aniel Jovillar (TB) 2:34

190- Eli Hershey (EW) decision over Andrew Wilson (TB) 10-4

215- Alex White (EW) pinned Gavin Cook (TB) 5:04

285- Omar Diaz (EW) pinned Spencer Solomona (TB) 1L03

106- Rhett Nickle (EW) won by forfeit

113- Caleb Clemans (TB) won by forfeit

Lincoln (Seattle) defeated Edmonds-Woodway 2nd varsity team 52-28

113- Samuel Zisman (L) won by forfeit

120- Seiji Nakamura (L) won by forfeit

126- Aidan Duong (EW) pinned Griffin Sirek Galaday (L) 1:40

132- Masavo Gnonhossou (L) major decision over John Stone (EW) 16-6

138- Andrew Bau (EW) pinned Theodore Koppelman (L) 1:09

144- Wyatt Smith (L) pinned Evan Schoel (EW) 1:17

150- Keoki Takeno (L) pinned Geovanni Herrera Olmos (EW) 2:32

157- Arya Hino (L) won by forfeit

165- Augie Hurtado (EW) major decision over Olaf Barradas (L) 14-5

175- Alexander Zappone (L) pinned Silas Meyer (EW) 1:57

190- Eli Hershey (EW) pinned Josiah Corner (L) 5:22

215- Alex White (EW) pinned Victor Vazquez Cigala (L) 4:58

285- Jayce Lopez (L) pinned Omar Diaz (EW) 5:16

106- Tyler Grife (L) pinned Rhett Nickle (EW) 0:3-

Ferndale defeated Edmonds-Woodway 2nd Varsity 66-13

106- Rhett Nickle (EW) major decision over Thomas Todd (F) 15-7

113- Miguel Nogales (F) won by forfeit

120- Edward Reyes (F) won by forfeit

126- Julian Gonzalez (F) pinned Aidan Duong (EW) 1:52

132- Ryder Abbott (F) pinned John Stone (EW) 1:57

138- Mason Filippinni (F) pinned Evan Schoel (EW) 1:05

144- Spencer Hamilton (F) pinned Andrew Bau (EW) 0:49

150- Gabriel Long (F) pinned Geovanni Herrera Olmos (EW) 4:03

157- Parker Merwin (F) won by forfeit

165- Augie Hurtado (EW) decision Jackson Macbeth (F) 12-5

175- Adam Baader (F) pinned Silas Meyer (EW)

190- Aden Woodfield (F) pinned Eli Hershey (EW) 1:16

215- Alex White (EW) pinned Braden Arps (F) 0:03

285- Wyatt Strait (F) pinned Miguel Angel (EW) 0:31

Edmonds-Woodway next match: vs Hazen; Saturday, Dec. 21; 2 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Mountlake Terrace defeated Shorecrest 38-34

120- Gideon Ryder (S) defeated Cooper Towne (MT) 14-1

126- Akif Yilmaz (MT) won by forfeit

132- Luke Swenson (MT) pinned Zadrin Morga-Baisac (S) 1:01

138- Neta Navot (S) pinned Ekansh Verma (MT) 1:54

144- Avi Wylen (S) pinned Moses Marsh (MT) 3:11

150- Kenneth Adams Jr. (S) pinned Abdul Najib (MT) 1:24

157- Isaac Williams (MT) technical fall over Jakob Grimm (S) 20-5

165- Titus Swett (MT) defeated Pedro Labat (S) 8-3

175- Owen Boswell (MT) pinned Cole West (S) 1:09

190- Eli Swett (MT) technical fall over Cameron Arseneaux (S) 17-1

215- Carter Nichols (S) pinned Logan Armstrong (MT) 1:30

285- Ryan Pineda (MT) major decision over Gabe King (S) 8-0

106- Frank Guzman (MT) major decision over Grant Carpenter (S) 13-6

113- Charlie Downing (SC) won by forfeit

Mountlake Terrace next meet: at Lynnwood; Saturday, Dec. 21; 7 a.m.

Lynnwood defeated Everett 45-25

190- Nathan Williams (L) pinned Michah Schmid (E) 0:42

215- Magnus Gaitan (E) decision over Andy Chavez-Bautista (L) 10-7

285- Thor Lamusga (L) pinned Narinder Chana (E) 5:29

106- Edwardo Gonzalez (L) won by forfeit

113- Cameron Grant (E) pined Dylan Por (L) 1:28

120- Jose Esperidion (E) technical fall over Edward Lim (L) 19-4

126- Ashton Myers (L) technical fall over Daniel Guardado (E) 21-1

132- Eric Ly (L) decision over Darey Pestana (E) 4-3

138- Jared Sum (L) technical fall over Casen Castorena (E) 19-4

144- Bryson Le (L) pinned Jack Franklin (E) 1:56

150- Gabriel Robbins (L) technical fall over Tryson Williams (E) 17-0

157- Alex Buiukli (E) pinned Tanoa Valavala (L) 1:10

165- Cashton Moor (E) pinned Malik Tunkara (L) 3:18

175- Caleb Gately (L) decision oer Josh Strago (E) 8-5

Lynnwood next match: vs Mountlake Terrace; Saturday, Dec. 21; 7 a.m. at Lynnwood High School

Girls Wrestling

Scramble- Arlington, Edmonds-Woodway, Glacier Peak, Monroe and Mountlake Terrace

at Monroe High School

No details reported

Mountlake Terrace next match: at Lynnwood; Saturday, Dec. 21; 7 a.m.

Edmonds-Woodway next match: at Decatur; Tuesday, Jan. 7; 6 p.m.

Scramble- Archbishop Murphy, Cacade, Everett, Lynnwood, Meadowdale and Shorewood

at Lynnwood High School

No details reported

Lynnwood next match: vs Mountlake Terrace; Saturday, Dec. 21; 7 a.m. at Lynnwood High School

Meadowdale next match: vs Lake Stevens and Stanwood; Thursday, Jan. 9; 6 p.m. at Stanwood High School

Boys Swimming

Edmonds-Woodway defeated Lynnwood 109-60

Edmonds-Woodway defeated Cascade 111-69

Cascade defeated Lynnwood 94-75

Top relay results:

200 yard medley:

1. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Patrick Kotwis, Luca Hooks, Lennox Norenberg) 1:51.33

2. Lynnwood (Alex Lee, Ryan Tang, Caleb Schnitzius, Matias Andry) 1:55.71

3. Edmonds-Woodway (Finn Angel, Charles Ward, Marcel Rickman, Kanai Zablan) 2:08.86

200 yard freestyle:

1. Lynnwood (Alex Lee, Ryan Tang, Matias Andry, Caleb Schnitzius) 1:41.28

2. Edmonds-Woodway (Kanai Zablan, Connor Smith, Marcel Rickman, Luca Hooks) 1:46.70

3. Cascade (Lucas Henderson, Nick Hatfield, Jiang Yang, Ciaran Dewing) 1:53.91

400 yard freestyle:

1. Edmonds-Woodway (Lennox Norenberg, Connor Smith, Liam Schell, Patrick Kotwis) 3:58.03

2. Cascade (Lucas Henderson, Nick Hatfield, Jiang Yang, Ciaran Dewing) 4:13.89

3. Edmonds-Woodway (Finn Angel, Arya Sehajpal, Charles Ward, Vaughn Yancey) 4:33.54

Top individual results:

200 yard freestyle:

1. Ciaran Dewing (C) 2:03.91

2. Ryan Tang (L) 2:06.54

3. Connor Smith (EW) 2:10.94

4. Finn Angel (EW) 2:20.77

5. Lucas Henderson (C) 2:24.61

200 yard medley:

1. Patrick Kotwis (EW) 2:18.37

2. Soren Anderson (C) 2:43.27

3. Adam Calkins (L) 2:49.40

4. Kenvir Pannu (C) 2:56.73

5. Peder Nornes (EW) 3:11.14

50 yard freestyle:

1. Lennox Norenberg (EW) 25.03

2. Caleb Schnitzius (L) 25.17

3. Jiang Yang (C) 27.39

4. Vaughn Yancey (EW) 29.99

5. Arya Sehajpal (EW) 30.46

100 yard butterfly:

1. Alex Lee (L) 59.02

2. Luca Hooks (EW) 1:04.78

3. Ryan Tang (L) 1:07.38

4. Finn Angel (EW) 1:09.86

5. Bradley Guntermann (C) 1:21.96

100 yard freestyle:

1. Connor Smith (EW) 56.02

2. Ciaran Dewing (C) 57.36

3. Liam Schell (EW) 1:01.41

4. Nick Hatfield (C) 1:02.40

5. Marcel Rickman (EW) 1:02.48

500 yard freestyle:

1. Patrick Kotwis (EW) 5:41.50

2. Kanai Zablan (EW) 6:40.46

3. Lucas Henderson (C) 6:53.19

4. Matias Andry (L) 7:09.19

5. Issac Carrillo (C) 8:12.81

100 yard backstroke:

1. Alex Lee (L) 56.44

2. Liam Schell (EW) 1:07.63

3. Jiang Yang (C) 1:08.21

4. Bradley Guntermann (C) 1:22.33

5. Kanai Zablan (EW) 1:24.43

100 yard breaststroke:

1. Lennox Norenberg (EW) 1:07.81

2. Luca Hooks (EW) 1:16.96

3. Soren Anderson (C) 1:18.19

4. Nick Hatfield (C) 1:20.18

5. Charles Ward (EW) 1:22.86

Edmonds-Woodway next meet: Kentridge Invitational; Saturday, Jan. 11; 8:30 a.m. at King County Aquatic Center

Lynnwood next meet: vs Everett; Tuesday, Jan. 21; 2:30 p.m. at Everett YMCA