High school sports roundup for Dec. 21, 2024

Boys Basketball

Lynnwood defeated Marysville Pilchuck 56-41

Lynnwood top scorers: Cole Betancourt 18, Hosny El-Aarag 12

Marysville Pilchuck top scorer: Michael Rangel-Smathers 22

Records: Lynnwood 2-7; Marysville Pilchuck 0-9

Lynnwood next game: vs Kentlake; Friday, Dec. 27; 7:15 p.m. at Lynnwood High School

Inglemoor defeated Mountlake Terrace 56-47

No details reported

Records: Inglemoor 4-3; Mountlake Terrace 5-3

Mountlake Terrace next game: vs Lynden Christian; Friday, Dec. 277:30 p.m. at Mountlake Terrace High School

Girls Basketball

Edmonds-Woodway defeated Bellingham 39-37

Junior Janie Hanson tipped in the game-winning shot at the buzzer, and the Edmonds-Woodway Warriors snuck away with a 39-37 victory over Bellingham on Saturday. Hanson led the Warriors defensively with six steals, along with five rebounds and 4 points.

Senior Abi Porter scored a team-high 15 points, including four 3-point shots, four steals and four assists.

Edmonds-Woodway individual scorers: Abi Porter 15, Finley Wichers 7, Darcy Brennan 5, Janie Hanson 4, Madeline Skaar 4, Audrey Rothmier 4

Records: Edmonds-Woodway 6-1; Bellingham 4-3

Edmonds-Woodway next game: vs Cleveland; Saturday, Dec. 28; 1:30 p.m. at Cleveland High School

Meadowdale defeated King’s 70-68

Junior Mia Brockmeyer scored 15 of her team-high 23 points in the second half as the Mavericks improved to 5-1 on the season.

Meadowdale individual scorers: Mia Brockmeyer 23, Audrey Lucas 12, Payton Fleishman 11, Sam Medina 8, Kaiya Dotter 7, Kyairra Roussin 5, Kaya Powell 2, Lexi Zardis 2

Records: Meadowdale 5-1; King’s 5-2

Meadowdale next game: vs Lynden; Thursday, Dec. 26; 8:15 p.m. at Lynden Christian High School

Eastside Catholic defeated Lynnwood 57-41

No details reported

Records: Eastside Catholic 3-4; Lynnwood 1-7

Lynnwood next game: vs Stanwood; Saturday, Dec. 28; 3 p.m. at Lynnwood High School

Girls Wrestling

Royal Classic at Lynnwood High School

Team scores:

1. Lynnwood 147

2. Garfield 132

3. Arlington 104.5

4. Lincoln (Seattle) 95

5. Lynden 92

6. Edmonds-Woodway 80.5

7. Shorecrest 53

8. Seattle Academy 50

9. South Whidbey 49

10. Newport 41.5

11. Meadowdale 39

12. Mountlake Terrace 38

13. Nathan Hale 30

14. Lindbergh 27.5

Top individual finishers by weight classification:

100-105 lbs.

1. Bijou Bolton, Lincoln

2. Pumima Gurung, Lindbergh

3. Ashley Juarez, Lakewood

4. Sadary Dalit, Lindbergh

5. Samara Lynch, Edmonds-Woodway

6. Amma Davis, Nathan Hale

110 lbs.

1. Kyla Brown, Arlington

2. Zoe Degenstein, Lynnwood

3. Naomi Hawkins, Lynnwood

4. Iris Keene, Garfield

5. Geneva Sementi, Shorecrest

6. Maite Perez, Lakewood

115 lbs.

1. Araxi Crew, Arlington

2. Anh Nguyen, Lynnwood

3. Charlie Melang, Seattle Academy

4. Savannah Buerk, Garfield

6. Elisbeth Tellez, Lynden

120 lbs.

1. Athena Lehert De Smet, Lincoln

2. Kat Gouge, Nathan Hale

3. Camille Alfonse, Shorecrest

4. Kimber Nelson, Lynden

5. Sydney Wilcox, Nathan Hale

6. Coral Baskins, Lakewood

125 lbs.

1. Jaymari O’Neal, Arlington

2. Mara Gooch, Edmonds-Woodway

3. Yen Phung, Newport

4. Rae Adams, Edmonds-Woodway

5. Marliana Flores, Lynden

6. Ellie Schoenbachler, Lakewood

130 lbs.

1. Yaretzi Nava Gonzalez, Lynden

2. Rochelle Obare, Mountlake Terrace

3. Gemma Wennberg, Lakewood

4. Bug Murray, Seattle Academy

5. Rihanna Whitehead, Meadowdale

6. Morgan Lachapelle, Granite Falls

135 lbs.

1. Hadley Carscaddon, Garfield

2. Kaia Dewey, Lincoln

3. Neela Lopez Hernandez, Mountlake Terrace

4. Zainab Sumah, Lynnwood

5. K’Leonna Potts, Garfield

6. Carla Fernandez, Granite Falls

140 lbs.

1. Venus Hernandez, Lynnwood

2. Brianna Williams, Lynnwood

3. Riley Rich, Lakewood

4. Araya Curnett, Granite Falls

5. Kaylianna Esquivel, Granite Falls

6. Lilly Pulido, Granite Falls

145 lbs.

1. Elizabeth Noble, Lynnwood

2. Carla Gutierrez, Lynden

3. Mia Cruz, Edmonds-Woodway

4. Sadie Howard, Garfield

5. El Harker, Garfield

6. Simon Stebbins, Shorecrest

155 lbs.

1. Kaylie Baker, South Whidbey

2. Makayla Vilayvahn-Jones, Newport

3. Saniyah McKinney, Seattle Academy

4. Faustine Artigalas, Lincoln

5. Evie Schwartz, Garfield

6. Isobel Stewart, Shorecrest

170 lbs.

1. Vale Contreras Barrales, Garfield

2. Leila Goffin, Arlington

3. Stephanie Cesar, Edmonds-Woodway

4. Josie Ploof, South Whidbey

5. Khristina Abrham, Shorecrest

6. Maria Rosa Thompson, Meadowdale

190-235 lbs.

1. Ishika Ishika, Garfield

2. Isabel Dominguez, Lynden

3. Julia Cox, Meadowdale

4. Cecilla Roupp, Lincoln

5. Alijah Morales, Arlington

Lynnwood next match: Marysville Pilchuck Scramble featuring Arlington, Granite Falls, Lynnwood Marysville Getchell and Marysville Pilchuck; Monday, Jan. 6; 5:45 p.m. at Marysville Pilchuck High School

Edmonds-Woodway next match: at Decatur; Tuesday, Jan. 7; 6 p.m.

Mountlake Terrace next match: Scramble featuring Arlington, Jackson, Monroe, Mountlake Terrace, Shorewood and Snohomish; Thursday, Jan. 9; 6 p.m. at Shorewood High School

Meadowdale next match: vs Lake Stevens and Stanwood; Thursday, Jan. 9; 6 p.m. at Stanwood High School

Boys Wrestling

Royal Classic at Lynnwood High School

Team scores:

1. Mountlake Terrace 209.5

2. Lynnwood 187.5

3. Newport 162.5

4. Lincoln (Seattle) 155

5. Shorecrest 149

6. Lakewood 126

7. Kamiak 111

8. Seattle Academy 82

9. Meadowdale 62

10. Bishop Blanchet 48

11. Lynnwood (Black) 42

12. Garfield 32

13. Nathan Hale 12

Top individual finishers by weight classification:

106 lbs.

1. Edwardo Gonzalez, Lynnwood

2. Frank Guzman, Mountlake Terrace

3. Tyler Grife, Lincoln

4. Andrew Do, Kamiak

5. Java Blaine, Garfield

6. Sam Browne, Bishop Blanchet

113 lbs.

1. Emmett Levitsis, Lakewood

2. Topher Nelson, Kamiak

3. Samuel Zisman, Lincoln

4. Cage Dewey, Lakewood

5. Dylan Por, Lynnwood

5. Carlos Brown, Mountlake Terrace

120 lbs.

1. Micah Arceo, Kamiak

2. Seiji Nakamura, Lincoln

3. Adrian Molina, Newport

4. Gideon Ryder, Shorecrest

5. Cooper Towne, Mountlake Terrace

5. Aaron Stringham, Lakewood

126 lbs.

1. Ashton Myers, Lynnwood

2. Ethan McGowan, Lincoln

3. Akif Yilmaz, Mountlake Terrace

4. Jason Chan, Newport

5. Jace Dewey, Lakewood

6. Ridha Alnaiema, Kamiak

132 lbs.

1. Masavo Gnonhossou, Lincoln

2. Eric Ly, Lynnwood

3. Miguel Garcia, Meadowdale

4. Luke Swenson, Mountlake Terrace

5. Teagan Burkhart, Seattle Academy

6. Laith Salem, Shorecrest

138 lbs.

1. Andrew Cai, Newport

2. Neta Navot, Shorecrest

3. Max DeBolt, Kamiak

4. Jonas Borgida, Seattle Academy

5. Ekansh Verma, Mountlake Terrace

6. Jakob Burris, Lynnwood

144 lbs.

1. Damian Lang, Newport

2. Avi Wylen, Shorecrest

3. Moses Marsh, Mountlake Terrace

4. Wyatt Smith, Lincoln

5. Jared Friedberg, Seattle Academy

6. Bryson Le, Lynnwood

150 lbs.

1. Gabriel Berger, Bishop Blanchet

2. Kenneth Adams Jr., Shorecrest

3. Ian Park, Kamiak

4. John Valencia, Lakewood

5. Logan Palmer, Meadowdale

6. Abdul Najib, Mountlake Terrace

157 lbs.

1. Noah Saqallah, Newport

2. Isaac Williams, Mountlake Terrace

3. Jakob Grimm, Shorecrest

4. Landon Stull, Lynnwood (Black)

5. Hunter McNally, Lakewood

6. Alan Puentes, Kamiak

165 lbs.

1. Roger Bravo, Newport

2. Olaf Barradas, Lincoln

3. Titus Swett, Mountlake Terrace

4. Malik Tunkara, Lynnwood

5. Pedro Labat, Shorecrest

6. Adam Shukis, Garfield

175 lbs.

1. Gage Blakeslee, Newport

2. Isaac Popich, Lynnwood

3. Jamier Perry, Meadowdale

4. Owen Boswell, Mountlake Terrace

5. Charlie Kelman, Seattle Academy

6. Gabriel Burns, Garfield

190 lbs.

1. Nathan Williams, Lynnwood

2. Elijah Swett, Mountlake Terrace

3. Victor Vazquez Cigala, Lincoln

4. Jonah Bamas, Bishop Blanchet

5. Ewan Shephard, Seattle Academy

6. William Hernandez-Chavez, Meadowdale

215 lbs.

1. Jimmy Conklin, Lakewood

2. Carter Nichols, Shorecrest

3. Brett Gigrich, Mountlake Terrace

4. Nat Shepherd, Seattle Academy

5. Adawnte Holmes, Lincoln

6. William Brundage, Meadowdale

285 lbs.

1. Jaxon Hulbert, Meadowdale

2. Ryan Pineda, Mountlake Terrace

3. Thor Lamusga, Lynnwood

4. Conner Faris, Lakewood

5. Omar Mbowe, Kamiak

6. Stephen Kassab, Nathan Hale

Mountlake Terrace next match: Everett High School Tournament; Saturday, Jan. 4; 10 a.m. at Everett High School

Meadowdale next match: vs Shorecrest; Tuesday, Jan. 7; 7 p.m. at Meadowdale High School

Lynnwood next match: vs Archbishop Murphy; Thursday, Jan. 9; 7 p.m. at Lynnwood High School

Edmonds-Woodway defeated Hazen 66-12

106- Roman Williams (H) pinned Rhett Nickle (EW) 1:04

113- Isaiah Meyer (EW) pinned Thomas Preble (H) 1:45

120- Jude Haines (EW) pinned Ryker Deleza (H) 0:45

126- Aziret Bakytov (EW) pinned Jose Perez (H) 2:42

132- Levi Carlson (H) pinned Aidan Duong (EW) 2:37

138- Owen Smith (EW) decision over Nathan Nguyen (H) 11-7

144- Sam Schimpf (EW) pinned Quintyn Zarate-Foster (H) 1:49

150- Dylan Rice (EW) pinned Devin Chan (H) 0:23

157- Mason Collins (EW) pinned Braylen Woodward (H) 4:16

165- Nathan Schlack (EW) pinned Ladris Kelley (H) 1:20

175- Ever Yamada (EW) pinned Kai Bradford (H) 2:29

190- Andrew Davis (EW) pinned Manuel Barrera Avalos (H) 2:22

215- Carmelo Larocca (EW) pinned Daryn Macaraeg (H) 0:24

285- Edson Belizaire (EW) decision over Kustino Ottorbech (H) 11-6

Edmonds-Woodway next match: vs Jackson; Thursday, Jan. 2; 4:00 p.m. at Edmonds-Woodway High School