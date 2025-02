High school sports roundup for Feb. 1: Edmonds-Woodway wins Edmonds SD boys swim championship

Boys Swimming

Edmonds School District Championships

at Lynnwood Pool

Team scores:

1. Edmonds-Woodway 363

2. Lynnwood 329

3. Mountlake Terrace 218

4. Meadowdale 124

Top individual finishers:

200 yard freestyle:

1. Caleb Schnitzius (L) 1:59.97

2. Connor Smith (EW) 2:05.00

3. Trevor Donahue (L) 2:08.72

4. Kanai Zablan (EW) 2:12.38

5. Nolan Common (Mead) 2:12.67

6. Vaughn Yancey (EW) 2:25.20

7. Paul Hicks (MT) 2:40.88

8. Levi Lang (EW) 2:40.97

9. Stefan Yao (MT) 2:48.49

10. Justin Tumennast (MT) 2:54.35

11. Kale Pagan (MT) 2:58.11

12. Preston Ellis (L) 3:03.81

200 yard medley:

1. Patrick Kotwis (EW) 2:11.41

2. Joseph Lombard (MT) 2:24.56

3. Finn Angel (EW) 2:27.90

4. Matias Andry (L) 2:37.49

5. Adam Calkins (L) 2:43.52

6. Nathan Doan (L) 2:51.41

7. Peder Nornes (EW) 2:58.59

8. Abraham Ho (EW) 3:04.34

9. Bennett Patterson (MT) 3:04.63

10. Benjamin Tran (L) 3:09.29

11. Dominic Cole (MT) 3:10.21

12. Harris Nadeem (MT) 3:45.24

50 yard freestyle:

1. Alex W Lee (L) 22.94

2. Matvei Suleimanov (Mead) 24.01

3. Ryan Tang (L) 24.25

4. Liam Schell (EW) 25.41

5. Austin Chiu (EW) 25.42

6. Nathan Webb (MT) 25.55

7. Maximiliano Everitt (MT) 25.63

8. Marcel Rickman (EW) 26.14

9. Kebron Kiros (Mead) 26.14

10. Dominic Tran (L) 27.24

11. Nikos Karnikis (Mead) 27.56

12. Cole Harris (MT) 27.95

100 yard fly:

1. Evan Calkins (L) 56.08

2. Lennox Norenberg (EW) 58.80

3. Luca Hooks (EW) 1:00.66

4. Trevor Donahue (L) 1:02.24

5. Finn Angel (EW) 1:08.90

6. Aaron Hurlbut (Mead) 1:09.17

7. Arya Sehajpal (EW) 1:20.85

8. Takuma Ostergaard (MT) 1:22.30

9. Nathan Doan (L) 1:27.03

10. William McClanathan (MT) 1:34.98

11. Kale Pagan (MT) 1:39.22

12. Mat Castillo Borrero (L) 1:43.24

100 yard freestyle:

1. Caleb Schnitzius (L) 52.04

2. Matvei Suleimanov (Mead) 52/65

3. Connor Smith (EW) 54.34

4. Natan Webb (MT) 55.54

5. Nolan Common (Mead) 57.22

6. Marcel Rickman (EW) 59.02

7. Everitt Maximiliano (MT) 1:01.05

8. Abraham Ho (EW) 1:03.27

9. Vaughn Yancey (EW) 1:04.14

10. Sam Arguelles (MT) 1:04.59

11. Nathan Perez (Mead) 1:06.33

12. Cole Harris (MT) 1:08.12

500 yard freestyle:

1. Evan Calkins (L) 5:09.03

2. Patrick Kotwis (EW) 5:23.66

3. Asher Juillerat (Mead) 5:51.11

4. Joseph Lombard (MT) 6:12.93

5. Kanai Zablan (EW) 6:34.47

6. Josh Bozick (MT) 6:38.74

7. Jalen Brady (L) 7:18.62

8. Paul Hicks (MT) 7:27.70

9. Jacob Volpe (EW) 7:37.47

10. Arya Sehajpal (EW) 7:39.33

11. Andrew Doan (L) 7:59.65

12. Kale Solomon (L) 8:25.93

100 yard backstroke:

1. Alex W Lee (L) 54.67

2. Ryan Tang (L) 1:02.50

3. Liam Schell (EW) 1:05.69

4. Austin Chiu (EW) 1:09.20

5. Matias Andry (L) 1:12.59

6. Adam Calkins (L) 1:14.25

7. Sam Arguelles (MT) 1:19.80

8. Teddy Wondwosen (Mead) 1:20.08

9. Dominic Cole (MT) 1:20.73

10. Bennett Patterson (MT) 1:25.34

11. Peder Nornes (EW) 1:25.37

12. Levi Lang (EW) 1:31.39

100 yard breaststroke:

1. Lennox Norenberg (EW) 1:05.86

2. Luca Hooks (EW) 1:12.88

3. Josh Bozick (MT) 1:19.34

4. Charles Ward (EW) 1:22.60

5. Dominic Tran (L) 1:22.63

6. Andrew Doan (L) 1:24.19

7. Jacob Volpe (EW) 1:25.80

8. Takuma Ostergaard (MT) 1:35.35

9. Zachary Beam (MT) 1:35.67

10. Preston Ellis (L) 1:38.40

11. Kale Solomon (L) 1:39.05

12. Hai Ho (MT) 2:09.16

Top relay finishers:

200 yard medley:

1. Lynnwood (Alex W Lee, Caleb Schnitzius, Evan Calkins, Ryan Tang) 1:43.59

2. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Connor Smith) 1:45.31

3. Mountlake Terrace (Joseph Lombard, Josh Bozick, Nathan Webb, Maximiliano Everitt) 1:55.96

4. Edmonds-Woodway (Kanai Zablan, Finn Angel, Marcel Rickman, Jacob Volpe) 2:01.87

5. Meadowdale (Kebron Kiros, Nikos Karnikis, Colin Frasher, Nolan Common) 2:10.80

200 yard freestyle:

1. Edmonds-Woodway (Finn Angel, Patrick Kotwis, Austin Chiu, Lennox Norenberg) 1:40.04

2. Lynnwood (Adam Calkins, Dominic Tran, Matias Andry, Trevor Donahue) 1:43.84

3. Mountlake Terrace (Nathan Webb, Maximiliano Everitt, Josh Bozick, Joseph Lombard) 1:44.13

4. Edmonds-Woodway (Jacob Volpe, Kanai Zablan, Liam Schell, Marcel Rickman) 1:46.16

5. Meadowdale (Michael Oh, Nikos Karnikis, Josh Bozick, Joseph Lombard) 1:44.13

400 yard freestyle:

1. Lynnwood (Caleb Schnitzius, Evan Calkins, Ryan Tang, Alex W Lee) 3:29.64

2. Edmonds-Woodway (Patrick Kotwis, Connor Smith, Luca Hooks, Austin Chiu) 3:43.16

3. Lynnwood (Trevor Donahue, Adam Calkins, Benjamin Tran, Matias Andry) 4:18.59

4. Mountlake Terrace (Paul Hicks, Cole Harris, Dominic Cole, Sam Arguelles) 4:33.28

5. Edmonds-Woodway (Turner Timpe, Sam Oliver, Boaz Lang, Vaughn Yancey) 4:54.65

Next swim meet: 3A District 1 Championships.Prelims on Friday, Feb. 14 and finals on Saturday, Feb. 15 at the Snohomish Aquatic Center

Boys Basketball

Edmonds-Woodway defeated Meadowdale 62-54

Read story here.

Girls Basketball

Meadowdale defeated Edmonds-Woodway 60-32

Read story here.

Cedar Park Christian defeated Lynnwood 66-31

No details reported

Records: Cedar Park Christian N/A; Lynnwood 1-19

Lynnwood next game: District elimination game vs Marysville Getchell; Wednesday, Feb. 5; 7 p.m. at Lynnwood High School

— Compiled by Steve Willits