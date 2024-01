High school sports roundup for Jan. 29, 2024

Boys Basketball

Edmonds-Woodway defeated Cascade 67-55

Scoring by quarter Final

Cascade 13 12 21 9 55

Edmonds-Woodway 20 20 12 15 67

Edmonds-Woodway scorers:

DJ Karl 16, Julian Gray 14, Aiden Johansen 12, Grant Williams 11, Gabe Cavalier 6, Will Alseth 6, Luke Boland 2

Cascade scorers:

Ethan Rabideau 12, Aidan Kopra 10, Ryuhei Srivilay 8, Gavin Wright 7, Elliott Chatters 6, Zach Palmer 5, Mason Zimmerman 4, Lamin Darboe 3

Records (league and overall): Edmonds-Woodway 8-5, 10-8; Cascade 1-12, 4-13

Edmonds-Woodway next game: vs Monroe; Wednesday Jan. 31; 7:15 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Girls Basketball

Edmonds-Woodway defeated Cascade 61-26

Edmonds-Woodway scorers:

Naomi Limb 13, Sydney Stumpf 11, Indira Carey-Boxley 9, Jade Fajarillo 6, Finley Wichers 6, Janie Hansen 4, Miller 1, Skaar

Cascade scorers:

Wilson 7, Davis 6, Sylla 4, Bogne 4, Osbjornsen 3, Palmer 2

Records: Edmonds-Woodway 7-12; Cascade 4-10

Edmonds-Woodway next game: vs Shorecrest; Friday, Feb. 2; 7:15 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Boys Wrestling

Meadowdale defeated Archbishop Murphy 52-30

No details reported

Meadowdale next match: 3A Boys Sub-Regional South Tournament; Saturday, Feb. 3; 11 a.m. at Edmonds-Woodway High School

Oak Harbor defeated Mountlake Terrace 69-6

106- Elijah Rivera (OH) won be forfeit

113- Jacob Holland (OH) won by forfeit

120- Kaiden Collins (OH) decision over Luke Swenson (L) 6-2

126- Carter Parker (OH) pinned Adrian Miranda De La Cruz (MT) 1:16

132- Connor Lang (OH) decision over Ekansh Verma (MT) 15-9

138- Moses Marsh (MT) pinned Joseph Welch (OH) 1:55

144- Joel Christopherson (OH) pinned Timothy Cho (MT) 5:42

150- Ronald Grabner (OH) pinned Bryce Mentele (MT) 1:50

157- Percie Hatfield (OH) pinned Titus Swett (MT) 3:10

165- Mannix Merth (OH) pinned Oscar Gonzalez (MT) 3:31

175- Ethan Bazar (OH) pinned Owen Boswell (MT) 5:15

190- Anthony Amezquita (OH) decision over Elijah Swett (MT) 7-2

215- Kenneth Anguiano (OH) pinned Ahmadjon Ibrohimov (MT) 1:15

285- Malachi Ebai (OH) won by forfeit

Mountlake Terrace next match: 3A Boys Sub-Regional South Tournament; Saturday, Feb. 3; 11 a.m. at Edmonds-Woodway High School

— Compiled by Steve Willits