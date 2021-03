High school sports roundup for March 10, 2021

Cross Country

Meadowdale at Shorecrest

Hamlin Park, Shoreline

4000 Meters Varsity Girls

Team Score:

Shorecrest 22

Meadowdale 33

Individual Times

1. Naomi Kolmer (SC) 18:39

2. Ana Scott (SC) 18:42

3. Gia Powell (MD) 18:49

4. Sonja Amy (MD) 19:19

5. Fatima Camara (SC) 19:23

6. Hana Butler (SC) 19:26

7. Clara Schmidt (MD) 19:32

8. Savannah Frederick (SC) 19:53

9. Annalisa Grant (MD) 19:57

10. Payton Conover (MD) 20:05

11. Anne Iliff (MD) 20:41

12. Siana Grams (SC) 21:28

4000 Meters Boys Varsity

Team Score:

Meadowdale 24

Shorecrest 31

Individual Times

1. Luke Schmidt (SC) 13:27

2. Deklund DeBell (MD) 13:53

3. Lance Broderhausen (MD) 14:21

4. Austin Seals (MD) 14:50

5. Rory O’Brien (SC) 15:01

6. Thomas Rhodes (SC) 15:12

7. Wyatt Waddell (MD) 15:49

8. Cole More (MD) 15:49

9. Luke Smith (SC) 15:57

10. Diego Reed (SC) 16:00

11. Dawson Pruitt (MD) 16:19

12. Sam Michael (MD) 16:20

Meadowdale next meet: vs Cedarcrest; Wednesday March 17; 3:45 p.m. at Lynndale Park, Lynnwood

Mariner at Lynnwood

2.5 Miles Girls Varsity

Individual Times

1. Rachel Elliott (L) 17:26

2. Donna Marie Harris (L) 19:42

3. Kathryn Potter (L) 19:45

4. Xitlalli Salinas-Lopez (M) 20:33

5. Karla Navarro (L) 20:41

2.5 Mile Boys Varsity

Team Score:

Lynnwood 15

Individual Times

1. Daxtyn Castagnetta (L) 14:15

2. Matthew Mason (L) 14:19

3. Anthony Chambers (L) 14:51

4. Matthew Meisner (M) 16:07

5. Aaron Ton (M) 16:41

6. Akiva Miller (L) 17:06

7. Elizandro Padilla (M) 17:15

8. Adrian Seeber (L) 17:46

9. Logan Hutchins (L) 19:06

10. Brian Huynh (M) 19:26

11. Nathaniel Wilder (L) 21:03

12. Elisha Abuhanna (L) 26:27

Lynnwood next meet: vs Glacier Peak; Wednesday March 17; 3:45 p.m. at Glacier Peak High School

Edmonds-Woodway vs Mountlake Terrace

Ballinger Park

5000 Meters Varsity Girls

Team Score:

Edmonds Woodway 15

Mountlake Terrace 50

Individual Times

1. Jemma Wilcox (EW) 20:25

2. Sharon Gutierrez (EW) 22:11

3. Stella Smith (EW) 22:15

4. Martina Landa (EW) 23:26

5. Jillian Beam (EW) 23:36

6. Isabel Hatzenbeler (EW) 23:37

7. Ella Suico (EW) 23:59

8. Sadie Sadler (MT) 24:40

9. Elise Foot Puchalski (MT) 24:40

10. Helena Abiye (EW) 25:01

11. Jolie Davison (MT) 26:06

12. Angelina DePano (MT) 26:16

5,000 Meters Varsity Boys

Team Score:

Edmonds Woodway 16

Mountlake Terrace 41

Individual Times

1. Josiah Ponton (EW) 17:25

2. Connor Bryan (EW) 17:32

3. Dillon Sackett (EW) 18:19

4. Samuel Thompson (EW) 19:00

5. Carter Middleton (MT) 19:06

6. Nathan Smith (EW) 19:37

7. Tod Gil Harris (MT) 19:43

8. Kai Hinch (MT) 20:03

9. Isaac Parreno (EW) 20:12

10. Jasper Sims (MT) 20:23

11. Christian Cox (MT) 21:09

12. Calvin Hume (MT) 21:20

Edmonds-Woodway next meet: vs Shorecrest; Wednesday March 17; 3:45 p.m. at Ballinger Lake Park, Mountlake Terrace

Mountlake Terrace next meet: vs Shorewood; Wednesday March 17; 3:45 p.m. at Hamlin Park, Shoreline

Volleyball

Kamiak defeated Lynnwood 3-1

23-25, 25-16, 25-22, 25-7

Lynnwood individual stats:

Sarah McArthur 9 kills, 2 aces

Surina Soumpholphakdy 40 digs, 2 aces

Hannah Johnson 9 kills, 1 block

Charlie Thomas 11 assists, 3 kills

Isabella Bollen 18 digs

Kamiak individual stats:

Marina Tukan 17 kills, 20 digs

Sophie Westerman 5 aces

Talia Sicsic 9 kills

Cameron Woodworth 23 assists, 14 digs

Adrianna Kimpton 12 digs

Records: Kamiak 3-1; Lynnwood 3-1

Lynnwood next match: at Archbishop Murphy; Tuesday March 16; 7 p.m.

Meadowdale defeated Cascade 3-0

25-9, 25-16, 25-18

Meadowdale individual stats:

Adah Hall 13 assists

Farrah Padilla 7 digs

Maren L’Hirondelle 6 kills

Records: Meadowdale 2-1; Cascade 1-3

Meadowdale next match: at Shorecrest; Friday March 12; 7 p.m.

Edmonds Woodway defeated Mariner 3-0

25-15, 25-18, 25-14

Edmonds-Woodway individual stats:

Erika Fosberg 6 kills

Kaddy Kongira 5 kills

Maggie McGinness 13 assists

Bella Aguirre 9 digs

Records: Edmonds-Woodway 3-1; Mariner 0-4

Edmonds-Woodway next match: vs Cedarcrest; Tuesday March 16; 7 p.m. at Edmonds Woodway High School

— Compiled by Steve Willits