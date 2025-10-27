High school sports roundup for Oct. 26, 2025

Girls Swimming
Edmonds School District Championships
at Lynnwood Pool
Team Scores:
1. Edmonds-Woodway 456
2. Mountlake Terrace 220
3. Lynnwood 189
4. Meadowdale 186
Individual event top finishers:
200 Yard Freestyle:
1. Zoe MacDonald (EW) 2:12.57
2. Olivia Penaluna (EW) 2:15.06
3. Alice Stedman (EW) 2:16.49
4. Ella Boyer (EW) 2:33.38
5. Bella Abrahamyan (Lynn) 2:34.51
6. Marilicia Carbajal (MT) 2:46.15
7. Sara Determan (Mead) 2:49.30
8. Mackenzie Rolstad (MT) 2:51.60
9. Sophia Cordova (Lynn) 2:53.50
10. Venus Hernandez (Lynn) 2:59.22
11. Vivian Phan (Lynn) 3:29.39
200 Yard Medley:
1. Lisa Beam (MT) 2:18.48
2. Ainsley Reece (EW) 2:35.30
3. Audrey Cuiu (EW) 2:43.32
4. Gretta Patterson (MT) 2:45.03
5. Leyna Ball (Mead) 2:47.44
6. Sofia Burlinson (EW) 2:47.58
7. Sadie Alook (EW) 2:50.75
8. Ruby Cretin (Mead) 2:53.56
9. Elizabeth Goergen (Mead) 3:00.27
10. Jocelyn Deuman (Lynn) 3:06.07
11. Acacia Yu (Lynn) 3:20.82
12. Tina Vo (Lynn) 3:29.89
50 Yard Freestyle:
1. Sydney Bates (EW) 26.91
2. Maya Hofmeister (MT) 27.12
3. Maya Bergan (EW) 27.28
4. Sadie Ward (EW) 27.88
5. Caitlin Lee (Lynn) 28.43
6. Lauren Tra (EW) 29.34
7. Naomi Aquino (Lynn) 30.50
8. Isabelle Hague (MT) 31.37
9. Daisy Wallace (MT) 31.77
10. Zoe Nap (MT) 31.97
11. Helen Curtis (Mead) 32.27
12. Venus Hernandez (Lynn) 35.17
100 Yard Butterfly:
1. Olivia Garcia (EW) 1:02.59
2. Ainsley Reece (EW) 1:07.34
3. Lexi Coates (Lynn) 1:11.15
4. Nina Anderson (Mead) 1:11.73
5. Gretta Patterson (MT) 1:13.67
6. Mina Hart (EW) 1:20.44
7. Daisy Wallace (MT) 1:21.80
8. Harper Oliver (EW) 1:22.16
9. Elizabeth Goergen (Mead) 1:25.60
10. Campbell Gower (Mead) 1:27.11
11. Sophia Cordova (Lynn) 1:28.32
12. Nadya Loekito (Lynn) 1:35.54
100 Yard Freestyle:
1. Maya Hofmeister (MT) 59.59
2. Tatumn Detjen (EW) 59.75
3. Maya Bergan (EW) 1:00.33
4. Sydney Bates (EW) 1:01.27
5. Olivia Penaluna (EW) 1:02.34
6. Bella Abrahamyan (Lynn) 1:05.39
7. Zoe Nap (MT) 1:10.59
8. Naomi Aquino (Lynn) 1:12.29
9. Marilicia Carbajal (MT) 1:15.44
10. Sara Determan (Mead) 1:16.61
11. Rain Ho (MT) 1:19.94
12. Makenna Louch (Mead) 1:21.06
500 Yard Freestyle:
1. Lisa Beam (MT) 5:29.96
2. Zoe MacDonald (EW) 5:57.87
3. Alice Stedman (EW) 6:27.12
4. Sadie Alook (EW) 6:58.28
5. Ruth Retta (EW) 7:15.59
6. Jocelyn Deuman (Lynn) 7:30.57
7. Hannah Osborne (Mead) 8:01.37
8. Maria Aguilar (MT) 8:37.467
9. Grayce Whelan (Lynn) 8:51.53
10. Tramanh Ho (MT) 9:37.39
11. Sage Persell (Lynn) 10:12.10
100 Yard Backstroke:
1. Dylan Buechler-Flack (Mead) 1:01.37
2. Olivia Garcia (EW) 1:02.89
3. Nina Anderson (Mead) 1:07.94
4. Caitlin Lee (Lynn) 1:11.30
5. Sadie Ward (EW) 1:13.21
6. Sofia Burlinson (EW) 1:17.16
7. Amara Leckie (EW) 1:17.36
8. Mackenzie Rolstad (MT) 1:17.45
9. Makenna Gross (Mead) 1:22.30
10. Tina Vo (Lynn) 1:24.70
11. Maia Blue (Mead) 1:26.73
12. Isabelle Hague (MT) 1:29.55
100 Yard Breaststroke:
1. Tatumn Detjen (EW) 1:12.48
2. Lexi Coates (Lynn) 1:18.62
3. Lauren Tra (EW) 1:19.93
4. Leyna Ball (Mead) 1:23.51
5. Audrey Chiu (EW) 1:24.59
6. Ruby Cretin (Mead) 1:29.03
7. Harper Oliver (EW) 1:33.95
8. Nadya Loekito (Lynn) 1:40.29
9. Tramanh Ho (MT) 1:43.18
10. Hannah Osborne (Mead) 1:46.69
Relay event top finishers:
200 Yard Medley:
1. Edmonds-Woodway (Olivia Garcia, Tatumn Detjen, Zoe MacDonald, Sydney Bates) 1:56.32
2. Meadowdale (Dylan Buechler-Flack, Elizabeth Goergen, Nina Anderson, Helen Curtis) 2:10.25
3. Lynnwood (Caitlin Lee, Lexi Coates, Sophia Cordova, Naomi Aquino) 2:12.49
4. Edmonds-Woodway (Amara Leckie, Lauren Tra, Mina Hart, MJ Piper) 2:14.10
5. Mountlake Terrace (Mackenzie Rolstad, Tramanh Ho, Zoe Nap, Isabelle Hague) 2:22.29
200 Yard Freestyle:
1. Edmonds-Woodway (Tatumn Detjen, Olivia Penaluna, Maya Bergan, Sydney Bates) 1:48.73
2. Mountlake Terrace (Gretta Patterson, Daisy Wallace, Maya Hofmeister, Lisa Beam) 1:53.21
3. Lynnwood (Lexi Coates, Naomi Aquino, Bella Abrahamyan, Caitlin Lee)
4. Edmonds-Woodway (Mina Hart, Emery Thomas, Ella Boyer, MJ Piper) 2:03.68
5. Meadowdale (Jordyn Regis, Campbell Gower, Anna Oberg, Makenna Gross) 2:23.01
400 Yard Freestyle:
1. Edmonds-Woodway (Olivia Penaluna, Maya Bergan, Zoe MacDonald, Olivia Garcia) 4:05.31
2. Mountlake Terrace (Gretta Patterson, Zoe Nap, Maya Hofemeister, Lisa Beam) 4:13.21
3. Meadowdale (Dylan Buechler-Flack, Nina Anderson, Elizabeth Goergen, Leyna Ball) 4:20.53
4. Edmonds-Woodway (Mina Hart, Ella Boyer, Alice Stedman, Ainsley Reece) 4:26.80
5. Lynnwood (Jocelyn Deuman, Acacia Yu, Tina Vo, Bella Abrahamyan) 5:03.56
Next meet: 3A District 1 Girls Swimming and Dive Championships; Nov. 5-8 at Snohomish Aquatic Center
Cross Country
Wesco Championships
at Granite Falls High School
Wesco 3A Boys team results:
1. Shorewood 21
2. Edmonds-Woodway 62
3. Mountlake Terrace 90
4. Meadowdale 101
5. Shorecrest 105
6. Lynnwood 169
Top boys individual finishers:
1. Max Billett (SW) 15:54
2. Tristan Crittenden (SW) 16:01
3. Elijah Graves (SW) 16:04
4. Reilly Brookhart (MT) 16:10
5. Ethan Urquhart (SC) 16:12
6. Isaiah Schuelke (SW) 16:8
7. Harrison Miller (EW) 16:30
8. Tommy Brennan (EW) 16:31
9. Kellan Roberts (SW) 16:40
10. Aiden Witt (SW) 16:42
11. Mason Kempf (EW) 16:44
12. Matthew Seyum (Mead) 16:47
13. Jackson Fears (MT) 16:50
14. Landon Smith (Mead) 16:50
15. Noah Raupp (SW) 16:51
16. Will Thompson (EW) 16:53
17. Brayden Yee (SW) 16:54
18. Romeo Partida Del Rosario (Mead) 17:04
19. Joshua Dawson (Lynn) 17:04
20. Jackson Castaneda (MT) 17:07
21. Sam Fountain (EW) 17:16
22. Zain Pour (SC) 17:18
23. Luca Hooks (EW) 17:18
24. Nolan Speer (EW) 17:32
25. Jack DeLaChapelle (SW) 17:35
Wesco 3A Girls team results:
1. Shorecrest 31
2. Shorewood 38
3. Edmonds-Woodway 80
4. Mountlake Terrace 111
5. Meadowdale 115
6. Lynnwood DNQ
Top girls individual finishers:
1. Addison Phillips (SC) 19:18
2. Alex Urquhart (SC) 19:25
3. Violet Koslowsky (SW) 19:35
4. Harper Birgfeld (SC) 20:00
5. Annika Crow (SW) 20:24
6. Aliah Karl (EW) 20:25
7. Ravenna Tysland (EW) 20:27
8. Cleo Dalasta (SW) 20:38
9. Olivia Decker (SW) 20:40
10. Rosalie Campbell (SC) 20:43
11. Marley Maquiling (Mead) 20:48
12. River Zanis (Mead) 20:49
13. Maya Mirabueno (SW) 20:58
14. Riley Welch (SC) 21:01
15. McKenzie Clark (SW) 21:02
16. Neha Adhikaram (SW) 21:02
17. Ruby Kohler (MT) 21:04
18. Delilah Canestaro (SC) 21:14
19. Scout Lynass (SC) 21:16
20. Vivienna Hakim (SC) 21:22
21. Taylor Gaschk (EW) 21:25
22. Finley Houck (SW) 21:29
23. Sadie Renick (MT) 21:35
24. Mira Olson (MT) 21:44
25. Lauren Kajimura (SC) 21:46
Next meet: District 1 and 2 Cross Country Championships; Saturday, Nov. 1; 12:20 p.m. girls and 1:40 p.m. boys at Lakewood High School
