High school sports roundup for Oct. 9, 2025

Girls Soccer
Edmonds-Woodway and Mountlake Terrace tied 1-1
Edmonds-Woodway goal:
Abby Peterson (assist from Janie Hanson)
Mountlake Terrace goal:
Mia Rheinheimer
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 4-1-3, 6-2-3; Mountlake Terrace 1-5-2, 3-7-2
Edmonds-Woodway next game: vs Lynnwood; Tuesday, Oct.14; 7:30 p.m. at Edmonds-Woodway High School
Mountlake Terrace next game: vs Shorewood; Tuesday, Oct. 14; 7:30 p.m. at Lynnwood High School
Archbishop Murphy defeated Meadowdale 2-0
No details reported
Records (league and overall): Archbishop Murphy 6-1-2, 8-1-2; Meadowdale 3-4-1, 5-5-1
Meadowdale next game: at Marysville Getchell; Tuesday, Oct. 14; 7:30 p.m.
Monroe defeated Lynnwood 8-0
No details reported
Records: Monroe 5-4-1; Lynnwood 0-11
Lynnwood next game: at Edmonds-Woodway; Tuesday, Oct. 14; 7:30 p.m.
~~~
Girls Swimming
Mountlake Terrace defeated Lynnwood 90-73
Top individual race results:
200-yard freestyle:
1. Maya Hofmeister (MT) 2:12.74
2. Lexi Coates (L) 2:26.55
3. Marilicia Carbajal (MT) 2:59.61
4. Vivian Phan (L) 3:30.86
5. Sage Persell (L) 3:56.86
200-yard medley:
1. Lisa Beam (MT) 2:19.70
2. Gretta Patterson (MT) 2:47.12
3. Jocelyn Deuman (L) 3:07.65
50-yard freestyle:
1. Maya Hofmeister (MT) 27.79
2. Caitlin Lee (L) 29.15
3. Bella Abrahamyan (L) 30.70
4. Daisy Wallace (MT) 32.01
5. Isabelle Hague (MT) 32.40
100-yard butterfly:
1. Lisa Beam (MT) 1:05.24
2. Sophia Cordova (L) 1:30.38
3. Sophia Morganroth (MT) 1:33.15
4. Nadya Loekito (L) 1:39.50
100-yard freestyle:
1. Caitlin Lee (L) 1:04.63
2. Gretta Patterson (MT) 1:05.93
3. Zoe Nap (MT) 1:11.57
4. Tina Vo (L) 1:15.73
5. Rain Ho (MT) 1:19.12
500-yard freestyle:
1. Daisy Wallace (MT) 7:13.46
2. Mackenzie Rolstad (MT) 7:21.92
3. Bella Abrahamyan (L) 7:34.12
4. Acacia Yu (L) 7:56.59
5. Grayce Whelan (L) 9:03.15
100-yard backstroke:
1. Lexi Coates (L) 1:16.41
2. Mackenzie Rolstad (MT) 1:20.42
3. Jocelyn Deuman (L) 1:26.22
4. Rain Ho (MT) 1:31.07
5. Marilicia Carbajal (MT) 1:38.07
100-yard breaststroke:
1. Zoe Nap (MT) 1:34.40
2. Nadya Loekito (L) 1:42.92
3. Tina Vo (L) 1:47.37
Top relay race results:
200-yard medley:
1. Lynnwood (Caitlin Lee, Lexi Coates, Bella Abrahamyan, Sophia Cordova) 2:16.19
2. Mountlake Terrace (Mackenzie Rolstad, Rain Ho, Zoe Nap, Isabelle Hague) 2:29.64
3. Lynnwood (Tina Vo, Nadya Loekito, Acacia Yu, Grayce Whelan) 2:45.27
200-yard freestyle:
1. Mountlake Terrace (Maya Hofmeister, Daisy Wallace, Gretta Patterson, Lisa Beam) 1:56.69
2. Lynnwood (Jocelyn Deuman, Sophia Cordova, Venus Hernandez, Tina Vo) 2:20.35
3. Lynnwood (Nadya Loekito, Danielle Landis, Jas Le, Acacia Yu) 2:36
400-yard freestyle:
1. Mountlake Terrace (Gretta Patterson, Maya Hofmeister, Daisy Wallace, Lisa Beam) 4:18.72
2. Lynnwood (Bella Abrahamyan, Jocelyn Deuman, Lexi Coates, Caitlin Lee) 4:30.73
3. Mountlake Terrace (Isabella Hague, Rain Ho, Zoe Nap, Mackenzie Rolstad) 5:12.34
Mountlake Terrace next match: vs Jackson and Meadowdale; Thursday, Oct. 16; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool
Lynnwood next match: vs Kamiak and Shorewood; Thursday, Oct. 16; 3:15 p.m. at Kamiak High School
~~~
Cross Country
Archbishop Murphy, Kamiak, Lynnwood and Snohomish
at Lynnwood High School- 2.8 mile course
Boys team scores:
1. Kamiak 23
2. Snohomish 50
3. Lynnwood 68
4. Archbishop Murphy 120
Boys top individual finishers:
1. Colin Wear (K) 14:39
2. Sam Cooley (S) 15:32
3. Joshua Dawson (L) 15:36
4. Oleg Kaduce (K) 15:38
5. Adan Gudino (K) 15:40
6. Caleb Kwon (K) 15:54
7. Anders Raaum (K) 15:55
8. Lukas Weitkamp (K) 16:12
9. Caleb Crim (K) 16:15
10. Lucas Fabela (S) 16:17
11. Joshua Kim (K) 16:21
12. Thierry Bernard (K) 16:25
13. Joshua Alonzo Soto (K) 16:29
14. Oliver Farmer (S) 16:30
15. Noah Price (L) 16:31
Girls team scores:
1. Kamiak 20
2. Lynnwood 57
3. Snohomish 61
4. Archbishop Murphy DNQ
Girls top individual finishers:
1. Grace Gilson (K) 17:46
2. Avery Goldwire (K) 18:01
3. Charley Weitkamp (L) 18:31
4. Cara Martin (K) 18:55
5. Ashley Taylor (S) 19:12
6. Caitlin Vu (K) 19:17
7. Maya Goldwire (K) 19:30
8. Kara Stein (K) 19:33
9. Kovi Kim (K) 20:02
10. Alice Tyler (L) 20:04
11. Isabel Harris (L) 20:05
12. Kyla Weitzin (AM) 20:06
13. Elsie Ewoldt (K) 20:12
14. Cassiope Stingaciu (K) 20:36
15. Mia Bettencourt (K) 20:37
Lynnwood next meet: Nike Hole In The Wall XC Invitational; Saturday, Oct. 11; 8:20 a.m. at Lakewood High School
~~~
Boys Tennis
Lynnwood defeated Archbishop Murphy 7-0
Singles:
Victor Nguyen (L) defeated Charles Teichman (AM) 6-1, 6-1
Brandon Tran (L) defeated Nicholas Lewark (AM) 6-1 6-3
Kaden Chor (L) defeated Bryce Casanova (AM) 6-1, 6-2
Jaikin Choy (L) defeated Alex Chhin (AM) 6-0, 6-0
Doubles:
Matthew Vu/Isamu Nakano (L) defeated Khaitam Huynh/Parker Campbell (AM) 6-2, 6-4
Jacob Seuferling/Jayden He (L) defeated Henry Fahey/Ivan Hernandez (AM) 6-2, 6-1
Simon Huynh/Payton Cristobal (L) defeated Xavi Wilson/Riley Imadhay (AM) 6-3, 6-3
Lynnwood next match: Wesco 3A South Tournament; Tuesday, Oct. 21; 11 a.m. at Edmonds-Woodway High School
Meadowdale defeated Mountlake Terrace 4-3
Singles:
Jayden Nguyen (MT) defeated Alex Schatz (Mead) 6-2, 6-1
Conor Bartell (Mead) defeated Edgar Zheng (MT) 6-4, 3-6, 10-5
Dylan Nguyen (Mead) defeated Joshua Bozick (MT) 6-3, 6-3
Henry Hagan (Mead) defeated Josh Cho (MT) 6-4, 6-7, 10-5
Doubles:
Owen Smith/Brandon Vuong (MT) defeated Lance Moua/Taylor Wyckoff (Mead) 6-0, 6-0
Tenzin Namgyal/Gabriel Jolosky (MT) defeated Kai Rowse/Kyong Oh (Mead) 6-2, 6-2
Nikos Kamikis/Riley Braithwaite (Mead) defeated Anderson Pak/Dominick Cole (MT) 5-7, 6-1, 10-8
Meadowdale and Mountlake Terrace next match: Wesco 3A South Tournament; Tuesday, Oct. 21; 11 a.m. at Edmonds-Woodway High School
Edmonds-Woodway defeated Shorecrest 5-2
Singles:
Ashton Johnson (S) defeated Nalu Akiona (EW) 6-4, 2-6, 10-7
Liam Milstead (EW) defeated Zane Weber (S) 6-2, 6-2
Erik Alsdorf (EW) defeated Nathaniel Skonier (S) 6-2, 6-4
Eli Agol (EW) defeated Andrew Broweleit (S) 6-0, 6-2
Doubles:
Miles Garbaccio/Asher Martin (S) defeated Joe Menanno/Will Spear (EW) 6-0, 6-4
Logan Rader/Tao Mahoney (EW) defeated Keiran Viswanathan/Shane McMullen (S) 7-5, 6-3
Benny Huerta/Toshi Gilginis (EW) defeated Noah Koehler/Micah Koehler (S) 1-5, 6-4, 10-7
Edmonds-Woodway next match: Wesco 3A South Tournament; Tuesday, Oct. 21; 11 a.m. at Edmonds-Woodway High School
~~~
Volleyball
Lynnwood defeated Meadowdale 3-1
Records (league and overall): Lynnwood 2-3, 3-7; Meadowdale 1-5, 3-7
Lynnwood next match: at Archbishop Murphy; Tuesday, Oct. 14; 7 p.m.
Meadowdale next match: at Mountlake Terrace; Tuesday, Oct. 14; 7 p.m.
Mountlake Terrace defeated Ingraham 3-0
No details reported
Records: Mountlake Terrace 4-6; Ingraham 6-5
Mountlake Terrace next match: vs Meadowdale; Tuesday, Oct. 14; 7 p.m. at Mountlake Terrace High School
Real first and last names — as well as city of residence — are required for all commenters.
This is so we can verify your identity before approving your comment.