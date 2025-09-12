High school sports roundup for Sept. 10, 2025

Volleyball
Sedro Woolley defeated Meadowdale 3-2
11-25, 25-23, 17-25, 26-24, 15-8
Meadowdale top individual stats:
Ja’elle Jenkins: 16 kills
Violet DuBois: 13 kills
Andrea Rios: 19 digs
Rian Paris: 14 assists
Ariana Ree: 14 assists
Records: Sedro-Woolley 1-0; Meadowdale 0-2
Meadowdale next match: Gulls Nest Varsity Volleyball Tournament; Saturday September 13; 8:00 a.m. at Everett High School
Boys Tennis
Shorecrest defeated Lynnwood 5-2
Singles:
Ashton Johnson (S) defeated Brandon Tran (L) 6-3, 6-2
Victor Nguyen (L) defeated Zane Weber (S) 6-4, 6-0
Miles Garbaccio (S) defeated Cole Betancourt (L) 6-2, 6-1
Jaikin Choy (L) defeated Nathaniel Skonier (S) 6-4, 1-6, 10-8
Doubles:
Keiran Viswanathan/Shane McMullen (S) defeated Isamu Nakano/Matthew Vu (L) 7-5, 3-6, 10-8
Asher Martin/Keane Patterson (S) defeated Jayden He/Jacob Seuferling (L) 6-2, 6-1
Andrew Broweleit/Noah Koehler (S) defeated Simon Huynh/Kader Chor (L) 6-2, 6-4
Records: Shorecrest 2-0; Lynnwood 0-2
Lynnwood next match: at Meadowdale; Thursday, Sept. 11; 3:30 p.m.
Arlington defeated Meadowdale 5-2
Singles:
Otto Hultman-Alwaen (A) defeated Alex Schatz (M) 6-0, 6-0
Caleb Angeles (M) defeated Thomas Tsoukalas (A) 6-4, 6-1
Conor Bartlett (M) defeated Eli Hoover (A) 6-4, 6-4
Charles Ellwanger (A) defeated Taylor Wyckoff (M) 6-2, 3-0 (retired)
Doubles:
Jaxson Angel/Jay Rusko (A) defeated Dylan Nguyen/Lance Moua (M) 6-0, 6-0
Kyler Powell/Kade Martin (A) defeated Kai Rowse (M) 6-2, 6-2
Max Caldwell/Axson Civico (A) defeated Henry Hagen/Riley Braith (M) 7-6 (7-1), 7-6 (7-5)
Records: Arlington 1-1; Meadowdale 1-1
Meadowdale next match: vs Lynnwood; Thursday, Sept. 11; 3:30 p.m. at Meadowdale High School
Shorewood defeated Edmonds-Woodway 7-0
Singles:
Xander Gordon (S) defeated Nalu Akiona (EW) 6-0, 6-0
Seb Sanchez (S) defeated Liam Milstead (EW) 6-0, 6-0
Riley Boyd (S) defeated Erik Alsdorf (EW) 6-2, 6-2
Ethan Dong (S) defeated Eli Agol (EW) 7-6 (7-4), 6-3
Doubles:
Eli Sheffield/Kristian Hagemeier (S) defeated Will Spear/Joe Menanne (EW) 6-4, 6-3
Drew Johnson/Zack Binz (S) defeated Benny Huerta/Toshi Gilginis (EW) 6-0, 6-1
Reid Bley/Jacob Mignogna (S) defeated Teo Mahoney/Loigan Rader (EW) 1-6, 6-2, (10-7)
Records: Shorewood 2-0: Edmonds-Woodway 1-1
Edmonds-Woodway next match: vs Archbishop Murphy; Thursday, Sept. 11; 4 p.m. at Gateway Middle School
Mountlake Terrace vs Archbishop Murphy
No results reported
Mountlake Terrace next match: at Mariner; Thursday, Sept. 11; 3:30 p.m.
Cross Country
Cascade, Edmonds-Woodway, Meadowdale and Sultan – at Ballinger Park
No results reported
Edmonds-Woodway next meet: vs Arlington, Everett and Lynnwood; Wednesday, Sept. 17 at McCollum Park
Meadowdale next meet: Gear Up Northwest XC Preview; Saturday, Sept.13; 8 a.m. at Civic Stadium in Bellingham
Archbishop Murphy, Monroe, Mountlake Terrace and Shorecrest – at McCollum Park
No results reported
Mountlake Terrace next meet: vs Cascade, Glacier Peak and Shorewood; Tuesday, Sept. 16; 4 p.m. at Ballinger Park
