High school sports roundup for Sept. 16, 2023

Cross Country

Carl Westling Invitational

At South Whidbey High School, 5,000 meters

Girls team scores

1. Arlington 42

2. Lake Stevens 57

3. Glacier Peak 110

4. Meadowdale 120

5. Kamiak 135

6. North Creek 145

7. Mountlake Terrace 158

8. Nathan Hale 176

9. Lynnwood 243

Top individual finishers

1. Peyton Conover (Meadowdale) 19:35

2. Clara Diepenbrock (Glacier Peak) 19:50

3. Brooke Henkin (Arlington) 19:55

4. Anabelle Klein (Arlington) 20:07

5. Molly Lesyna (Kamiak) 20:57

Other top Edmonds School District finishers

13. Marley Maquiling (Meadowdale) 21:43

23. Sonita Chen (Mountlake Terrace) 22:44

25. Alice Tyler (Lynnwood) 22:57

26. Arielle Analau (Mountlake Terrace) 23:01

33. Sadie Renick (Mountlake Terrace) 23:26

34. Lynn Le (Meadowdale) 23:33

36. Eliana Wong (Meadowdale) 23:35

40. Erin Woodman (Mountlake Terrace) 23:57

43. Emma Averbeck (Meadowdale) 24:05

49. Mira Olson (Mountlake Terrace) 24:21

Boys team scores

1. Arlington 44

2. Kamiak 50

3. Lake Stevens 82

4. Nathan Hale 100

5. Meadowdale 116

6. Glacier Peak 125

7. Mountlake Terrace 205

8. North Creek 224

9. Lynnwood 267

Top individual finishers

1. Colin Wear (Kamiak) 16:30

2. Noah Bumgardner (Arlington) 16:36

3. Will Lesyna (Kamiak) 16:39

4. Avery Erickson (Nathan Hale) 16:45

5. Grady Fournier (Arlington) 16:53

Top Edmonds School District finishers

9. Matthew Patterson (Meadowdale) 17:07

22. John Patterson (Meadowdale) 17:40

24. Landon Smith (Meadowdale) 17:45

33. Jackson Marti (Meadowdale) 18:20

35. Reilly Brookhart (Mountlake Terrace) 18:27

36. KeyShawn Shepard (Meadowdale) 18:32

41. Logan Toulouse (Mountlake Terrace) 18:39

42. Patrick Steier (Meadowdale) 18:42

Lynnwood next meet: vs Cedarcrest and Kamiak; 3:45 p.m. Thursday Sept. 21, at McCormick Park in Duvall

Meadowdale next meet: vs Everett, Lake Stevens, Mariner and Shorewood; 3:45 p.m. Wednesday, Sept. 20; at Hamlin Park in Shoreline

Mountlake Terrace next meet: vs Shorecrest; 3;45 p.m. Tuesday, Sept. 19, at Lynndale Park in Lynnwood

Girls Soccer

Mariner defeated Lynnwood 4-1

No details reported

Records: Mariner 2-1-1; Lynnwood 0-5-0

Lynnwood next game: at Arlington; 7 p.m. Tuesday, Sept. 19

— Compiled by Steve Willits