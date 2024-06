Local athletes earn spring 2024 All-Wesco honors

Congratulations to the Edmonds School District student athletes who received All-Wesco league honors following the spring 2024 sports season.

Baseball

Wesco 2A/3A South

League Most Valuable Player:

Talan Zenk: Mountlake Terrace, sr.

Coach of the Year:

Dan Somoza, Edmonds-Woodway

1st Team

Talan Zenk: Mountlake Terrace infielder, sr.

Jace Hampson: Lynnwood infielder, sr.

Kealoha Kepoo-Sabate: Meadowdale infielder, so.

Cruz Escandon: Edmonds-Woodway infielder, so.

Diego Escandon: Edmonds-Woodway outfielder, sr.

Malakhi Emery-Henderson: Meadowdale outfielder, sr.

Griffin Potter: Mountlake Terrace catcher, sr.

Lukas Wanke: Edmonds-Woodway pitcher, so.

Owen Meek: Mountlake Terrace pitcher, so.

Jace Hampson: Lynnwood pitcher, sr.

2nd Team

Luke Boland: Edmonds-Woodway infielder, jr.

Andre Titus: Meadowdale outfielder, jr.

Kohl Gruender: Edmonds-Woodway outfielder, sr.

Thomas Shults: Edmonds-Woodway catcher, sr.

Honorable Mention

Gavin Harrington: Lynnwood, Sr.

Ethan Swenson: Mountlake Terrace, Sr.

Nolan Valdivia: Mountlake Terrace, jr.

Grafton Marshall-Inman: Edmonds-Woodway, fr.

Finn Crawford: Edmonds-Woodway, so.

Matthew Meadows: Mountlake Terrace, sr.

Softball

2A/3A Wesco

1st Team

Nyree Johnson: Lynnwood, sr.

Mia Cantu: Meaodwdale, sr.

Analise Griffiths: Meadowdale, sr.

2nd Team

Renee Riggins: Edmonds-Woodway, sr.

Olivia Feistel: Meadowdale, jr.

Peyton Fry: Meadowdale, jr.

Ellie Gilbert: Mountlake Terrace, sr.

Honorable Mention

Catie Ingalls: Edmonds-Woodway, jr.

Ashara Taylor: Lynnwood, sr.

Mackenzie Kim: Meadowdale, so.

Delia Glover: Mountlake Terrace, so.

Amaya Johnson: Mountlake Terrace, so.

Boys Golf

1st Team

Jude Wilcox: Edmonds-Woodway, sr.

Tyler Looney: Meadowdale, jr.

Floyd Villanueva: Meadowdale, so.

Ethan Dumo: Mountlake Terrace, sr.

2nd Team

Ian Ngethe: Meadowdale, sr.

Girls Golf

1st Team

Alison Dumo: Mountlake Terrace

Rachel Reitz: Meadowdale

Kari Petterson: Meadowdale

2nd Team

Stacey Lee: Lynnwood

Morgan Damschen: Mountlake Terrace

Boys Soccer

Coach of the Year: Jason Hanson, Edmonds-Woodway

1st Team

Ananda Raghu: Edmonds-Woodway, midfielder, sr.

Kincaid Sund: Edmonds-Woodway, defender, sr.

Alexander Bryan: Edmonds-Woodway, defender, jr.

DJ Karl: Edmonds-Woodway, goalkeeper, so.

2nd Team

Richard Duncan: Edmonds-Woodway, forward, sr.

Henry Torres: Lynnwood, forward, so.

Maximo Falagan: Meadowdale, forward, jr.

Ash Jeffers: Mountlake Terrace, forward, fr.

Alex Plumis: Edmonds-Woodway, midfielder, jr.

Kai Ahumada: Lynnwood, midfielder, jr.

Christian Sanchez: Lynnwood, defender, jr.

Honorable Mention

Omar Kongira: Mountlake Terrace, forward, sr.

Nickolas Portillo: Mountlake Terrace, forward, sr.

Nicholas Barushka: Mountlake Terrace, midfielder, sr.

Hunter Licata: Lynnwood, goalkeeper, jr.

Andrew Montero: Edmonds-Woodway, forward, sr.

Auggie Scherting: Meadowdale, defender, sr.

Cole More: Meadowdale, defender, sr.

Girls Tennis

1st Team Singles

Katarina Moye, Mountlake Terrace

Katelynne Wyckoff, Meadowdale

2nd Team Doubles

Makenna Cook, Edmonds-Woodway

Natalie Yockey, Edmonds-Woodway

Boys Track and Field

Wesco 3A/2A South

1st Team

110 meter hurdles

Ever Yamada, Edmonds-Woodway, jr.

4 x 100 meter relay

Zakary Hill, Lynnwood, sr.

Shayden Mcintyre, Lynnwood, sr.

Andrew Redila, Lynnwood, sr.

Jaikin Choy, Lynnwood, so.

300 meter hurdles

Ever Yamada, Edmonds-Woodway, sr.

4 x 400 relay

Chandler Hyde, Mountlake Terrace, sr.

Jaxon Dubiel, Mountlake Terrace, sr.

Joe Asalifew, Mountlake Terrace, sr.

Talha Ali, Mountlake Terrace, sr.

Shot put

Nicholas Manz, Edmonds-Woodway, jr.

Javelin

Luke Francois, Lynnwood, sr.

Discus

Nicholas Manz, Edmonds-Woodway, jr.

Long jump

Joe Asalifew, Mountlake Terrace, sr.

Triple jump

Kahlil Richards, Edmonds-Woodway, jr.

High jump

K.J. Chappell, Edmonds-Woodway, jr.

2nd Team

100 meters

Shayden McIntyre, Lynnwood, sr.

400 meters

Brian Mills, Meadowdale, jr.

300 meter hurdles

Jaxon Dubiel, Mountlake Terrace, sr.

800 meters

John Patterson, Meadowdale, jr.

4 x 400 relay

Matthew Patterson, Meadowdale, jr.

KeyShawn Shepard, Meadowdale, jr.

Sebastian Summers, Meadowdale, jr.

John Patterson, Meadowdale, jr.

Shot put

Luke Francois, Lynnwood, sr.

Discus

Luke Francois, Lynnwood, sr.

Honorable Mention

100 meters

Kaeen Eban, Edmonds-Woodway, sr.

4 x 100 Relay

Kaeen Eban, Edmonds-Woodway, sr.

Ever Yamada, Edmonds-Woodway, sr.

Jesse Hart, Edmonds-Woodway, sr.

David Danyo, Edmonds-Woodway, sr.

800 meters

John Patterson, Meadowdale, jr.

Javelin

Zev Berger, Edmonds-Woodway, fr.

Triple jump

Joe Asalifew, Mountlake Terrace, sr.

High jump

Blake Piekkola, Lynnwood, so.

Girls Track and Field

1st Team

100 meter hurdles

Brynlee Dubiel, Mountlake Terrace, so.

100 meters

Naomi Limb, Edmonds-Woodway, sr.

200 meters

Naomi Limb, Edmonds-Woodway, sr.

1600 meters

Janie Hanson, Edmonds-Woodway, so.

3200 meters

Janie Hanson, Edmonds-Woodway, so.

4 x 100 relay

Ali Schell, Edmonds-Woodway, so.

Jane Miceli, Edmonds-Woodway, so.

Brooklyn Steiner, Edmonds-Woodway, jr.

Naomi Limb, Edmonds-Woodway, sr.

4 x 200 relay

Jane Miceli, Edmonds-Woodway, so.

Rayna Halloran, Edmonds-Woodway, fr.

Aliah Karl, Edmonds-Woodway, so.

Naomi Limb, Edmonds-Wodoway, sr.

Shot put

Ena Dodik, Lynnwood, so.

Discus

Ena Dodik, Lynnwood, so.

Javelin

Sierra Swan, Mountlake Terrace, so.

High jump

Zoe Grand, Meadowdale, so.

2nd Team

100 meter hurdles

Porcha Robinson, Lynnwood, sr.

100 meters

Kennedy Shepard, Meadowdale, so.

400 meters

Kennedy Shepard, Meadowdale, so.

800 meters

Aliah Karl, Edmonds-Woodway, so.

3200 meters

Payton Conover, Meadowdale, sr.

4 x 400 relay

Aubrianna Sadler, Meadowdale, jr.

Rachel Meas, Meadowdale, sr.

Marley Maquiling, Meadowdale, fr.

Kennedy Shepard, Meadowdale, so.

Shot put

Meredith Eldridge, Edmonds-Woodway, sr.

Discus

Mia Johns, Meadowdale, sr.

Long jump

Allison Mervin, Mountlake Terrace, so.

Honorable Mention

100 meters

Allison Mervin, Mountlake Terrace, so.

200 meters

Kennedy Shepard, Meadowdale, so.

300 meter hurdles

Brynlee Dubiel, Mountlake Terrace, so.

1600 meters

Marley Mquiling, Meadowdale, fr.

4 x 100 relay

Taylor Williams, Mountlake Terrace, fr.

Brynlee Dubiel, Mountlake Terrace, so.

Emmalynn Kuenning, Mountlake Terrace, sr.

Allison Mervin, Mountlake Terrace, so.

4 x 400 relay

Isabella Offerman, Edmonds-Woodway, fr.

Rayna Halloran, Edmonds-Woodway, fr.

Jane Miceli, Edmonds-Woodway, so.

Aliah Karl, Edmonds-Woodway, so.

Shot put

Coco Kudo, Mountlake Terrace, sr.

Discus

Kaydence Hansen, Edmonds-Woodway, so.

Triple jump

Jasmine Gill, Edmonds-Woodway, fr.

High jump

Mia Johns, Meadowdale, sr.