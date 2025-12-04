Prep athletes earn fall 2025 All-Wesco honors

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today? Yes, I want to support My Lynnwood News!
Congratulations to all of the Edmonds School District athletes who were recently selected to the All-Wesco conference teams for the fall 2025 sports season. Below are all athletes and coaches from Edmonds-Woodway, Lynnwood, Meadowdale and Mountlake Terrace high schools that received recognition in their respective sports.
Football
Wesco 3A South Player of the Year:
Mason Wilson, Mountlake Terrace
Wesco 3A South Coach of the Year:
Archie Malloy, Mountlake Terrace
1st Team All-Wesco 3A South Offense:
Alex Archie, OL, Edmonds-Woodway
Carmelo LaRocca, RB, Edmonds-Woodway
Zach Gizzi, WR, Edmonds-Woodway
Jamier Perry, OL, Meadowdale
Kaimi Kaalekahi, OL, Meadowdale
Cayden Rivera, RB, Meadowdale
Kealoha Kapoo’Sabate, WR, Meadowdale
Liam Moore, OL, Mountlake Terrace
Owen Boswell, RB, Mountlake Terrace
Mason Wilson, QB, Mountlake Terrace
1st Team All-Wesco 3A South Defense:
Nathan Schlack, OLB, Edmonds-Woodway
Cruz Escandon, DB, Edmonds-Woodway
Donovan Golston, DL, Lynnwood
Jaceer Brooks, DB, Lynnwood
Jamier Perry, DL, Meadowdale
Aiden Osborne, ILB, Meadowdale
Jackson Wallis, DL, Mountlake Terrace
Liam Moore, DL, Mountlake Terrace
Owen Boswell, ILB, Mountlake Terrace
Aaron Hatfield, DB, Mountlake Terrace
1st Team All-Wesco 3A South Special Teams:
Aaron Hatfield, KR, Mountlake Terrace
2nd Team All-Wesco 3A South Offense:
Alex White, OL, Edmonds-Woodway
Ed Belizaire, OL, Edmonds-Woodway
Cruz Escandon, WR, Edmonds-Woodway
George Gizzi, QB, Edmonds-Woodway
Zekiah Gamble, QB, Meadowdale
D’Andre Daigre, OL, Mountlake Terrace
Nate Brown, TE, Mountlake Terrace
2nd Team All-Wesco 3A South Defense:
Andrew Bau, DB, Edmonds-Woodway
Noah Peterson, DL, Lynnwood
Hannibal Bendawi, OLB, Lynnwood
Samuel Jack, DB, Lynnwood
Nolan Swanson, OLB, Meadowdale
Taylor Brown, DB, Meadowdale
Alexander Wilson, DB, Meadowdale
Nate Brown, ILB, Mountlake Terrace
2nd Team All-Wesco 3A South Special Teams:
Cian Harney, K, Mountlake Terrace
Honorable Mention:
Eligh Sloan, Meadowdale
Cody Ekanayake, Mountlake Terrace
Jacob Gomez, Mountlake Terrace
Elyjah Meegan, Mountlake Terrace
Girls Cross Country
1st Team All-Wesco 2A/3A South:
Aliah Karl (sr), Edmonds-Woodway
Ravenna Tysland (so), Edmonds-Woodway
2nd Team All-Wesco 2A/3A South:
Marley Maquiling (jr), Meadowdale
River Zanis (so), Meadowdale
Honorable Mention:
Ruby Kohler (so), Mountlake Terrace
Taylor Gaschk (fr), Edmonds-Woodway
Boys Cross Country
1st Team All-Wesco 2A/3A South:
Reilly Brookhart (jr), Mountlake Terrace
Harrison Miller (fr), Edmonds-Woodway
2nd Team All-Wesco 2A/3A South:
Tommy Brennan (so), Edmonds-Woodway
Mason Kempf (jr), Edmonds-Woodway
Matthew Seyum (so), Meadowdale
Jackson Fears (sr), Mountlake Terrace
Landon Smith (sr), Meadowdale
Honorable Mention:
Will Thompson (sr), Edmonds-Woodway
Romeo Partida Del Rosario (so), Meadowdale
Joshua Dawson (sr), Lynnwood
Jackson Castaneda (jr), Mountlake Terrace
Sam Fountain (jr), Edmonds-Woodway
Girls Soccer
Wesco 2A/3A Defensive Player of the Year:
Magdalena Waters, Edmonds-Woodway
1st Team All-Wesco 2A/3A South:
Magdalena Waters, defender, Edmonds-Woodway
Lily Frank, defender, Edmonds-Woodway
Sadie Parker, defender, Mountlake Terrace
Jordyn Stokes, goalkeeper, Mountlake Terrace
Janie Hanson, midfielder, Edmonds-Woodway
Abby Peterson, midfielder, Edmonds-Woodway
Victoria Fallame, midfielder, Meadowdale
2nd Team All-Wesco 2A/3A South:
Madison Weigel, defender, Meadowdale
Hailey Bernards, defender, Meadowdale
Dulce Alvarez, forward, Meadowdale
Jane Miceli, forward, Edmonds-Woodway
Saylor Echelbarger, midfielder, Meadowdale
Mia Rheinheimer, midfielder, Mountlake Terrace
Taylor Williams, midfielder, Mountlake Terrace
Honorable Mention All-Wesco 2A/3A South:
Ali Schell, defender, Edmonds-Woodway
Brynlee Dubiel, defender, Mountlake Terrace
Audrey Rothmier, forward, Edmonds-Woodway
Morgan Smith, goalkeeper, Edmonds-Woodway
Jordan Brannon, goalkeeper, Meadowdale
Aki Ikegami, midfielder, Edmonds-Woodway
Makena Nymeyer, midfielder, Lynnwood
Girls Swimming
1st Team All-Wesco 2A/3A South:
200 yard medley:
Edmonds-Woodway- Olivia Garcia (jr), Tatumn Detjen (sr), Zoe MacDonald (sr), Sydney Bates (sr)
200 yard medley:
Lisa Beam (jr), Mountlake Terrace
100 yard butterfly:
Olivia Garcia (jr), Edmonds-Woodway
500 yard freestyle:
Lisa Beam (jr), Mountlake Terrace
100 yard backstroke:
Dylan Buechler-Flack (So), Meadowdale
100 yard breaststroke:
Tatumn Detjen (sr), Edmonds-Woodway
50 yard freestyle adaptive:
Vivian Phan (sr), Lynnwood
50 yard backstroke adaptive:
Vivian Phan (sr), Lynnwood
2nd Team All-Wesco 2A/3A South:
100 yard freestyle:
Dylan Buechler-Flack (so), Meadowdale
500 yard freestyle:
Zoe MacDonald (sr), Edmonds-Woodway
200 yard freestyle relay:
Edmonds-Woodway- Tatumn Detjen (sr), Olivia Penaluna (so), Maya Bergan (so), Sydney Bates (sr)
100 yard backstroke:
Olivia Garcia (jr), Edmonds-Woodway
400 yard freestyle relay:
Edmonds-Woodway- Maya Bergan (so), Olivia Penaluna (so), Zoe MacDonald (sr), Olivia Garcia (jr)
Honorable Mention All-Wesco 2A/3A South:
200 yard freestyle:
Zoe MacDonald (sr), Edmonds-Woodway
200 yard medley:
Ainsley Reece (jr), Edmonds-Woodway
50 yard freestyle:
Maya Bergan (so), Edmonds-Woodway
100 yard butterfly:
Ainsley Reece (jr), Edmonds-Woodway
500 yard freestyle:
Alice Stedman (jr), Edmonds-Woodway
100 yard backstroke:
Nina Anderson (sr), Meadowdale
Boys Tennis
1st Team All-Wesco 2A/3A Wesco South:
Singles:
Nalu Akiona, Edmonds-Woodway
Stephen Valmayor, Mountlake Terracee
Coach of the Year:
Daniel Brzovic, Mountlake Terrace
Volleyball
1st Team All-Wesco 2A/3A Wesco South:
Alley Emerson (jr), setter, Mountlake Terrace
Indira Carey-Boxley (sr), outside hitter, Edmonds-Woodway
Violet DuBois (sr), outside hitter, Meadowdale
Ja’elle Jenkins (sr), outside hitter, Meadowdale
Addy Pontak (sr), libero, Edmonds-Woodway
Audrey Williams (jr), middle blocker, Lynnwood
2nd Team All-Wesco 2A/3A Wesco South:
Sarah Simula (sr), outside hitter, Mountlake Terrace
Honorable Mention:
Lia Brown (jr), outside hitter, Mountlake Terrace
Sawyer Hiatt (jr), outside hitter, Edmonds-Woodway
